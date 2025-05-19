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Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович
Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович
Советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Государственного... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T13:48
2025-05-19T13:48
2025-05-19T13:48
утраты
культура
искусство
балет
россия
юрий григорович
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина.Информацию о кончине Григоровича РИА Новости подтвердил его помощник Александр Колесников. Он также уточнил, что о дате и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно.Юрий Григорович родился в 1927 году в Ленинграде. В 10-летнем возрасте был отдан в Ленинградское хореографическое училище. Окончив его в 1946 году, Григорович стал артистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). в конце 1940-х он начал пробовать себя в хореографии, ставя детские спектакли в студии Дворца культуры имени Горького.В 1962-1964 годах – балетмейстер Ленинградского театра. В 1964 году стал главным балетмейстером Большого театра, проработав на этом посту до 1995 года.В 1995 году покинул Большой театр и начал работать с различными российскими и зарубежными коллективами, ставя свои спектакли. В феврале 2001 года вновь начал сотрудничать с Большим театром, с марта 2008 года стал штатным хореографом балетной труппы.Григорович – автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Будучи главным балетмейстером Большого театра, поставил балеты "Щелкунчик" (1966), "Спартак" (1968), "Иван Грозный" (1975), "Ромео и Джульетта" (1979), "Золотой век". Неоднократно возглавлял жюри балетных конкурсов в Варне (Болгария), Финляндии, США, Швейцарии, Японии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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утраты, культура, искусство , балет, россия, юрий григорович, новости
Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович
Советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович умер на 99-м году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина.
"На 99-м году жизни умер советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета Юрий Григорович", - говорится в сообщении.
Информацию о кончине Григоровича РИА Новости подтвердил его помощник Александр Колесников. Он также уточнил, что о дате и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно.
Юрий Григорович родился в 1927 году в Ленинграде. В 10-летнем возрасте был отдан в Ленинградское хореографическое училище. Окончив его в 1946 году, Григорович стал артистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). в конце 1940-х он начал пробовать себя в хореографии, ставя детские спектакли в студии Дворца культуры имени Горького.
В 1962-1964 годах – балетмейстер Ленинградского театра. В 1964 году стал главным балетмейстером Большого театра, проработав на этом посту до 1995 года.
В 1995 году покинул Большой театр и начал работать с различными российскими и зарубежными коллективами, ставя свои спектакли. В феврале 2001 года вновь начал сотрудничать с Большим театром, с марта 2008 года стал штатным хореографом балетной труппы.
Григорович – автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Будучи главным балетмейстером Большого театра, поставил балеты "Щелкунчик" (1966), "Спартак" (1968), "Иван Грозный" (1975), "Ромео и Джульетта" (1979), "Золотой век". Неоднократно возглавлял жюри балетных конкурсов в Варне (Болгария), Финляндии, США, Швейцарии, Японии.
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