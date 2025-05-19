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Украинский дрон атаковал автобус в Шебекино - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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Украинский дрон атаковал автобус в Шебекино
Украинский дрон атаковал автобус в Шебекино - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Украинский дрон атаковал автобус в Шебекино
В городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранен водитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T08:17
2025-05-19T08:17
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранен водитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Повреждены два транспортных средства, добавил Гладков.Ранее сообщалось, что в Белгородской области при ударах украинских боевиков за сутки получили ранения 16 мирных жителей, сообщал губернатор Гладков. Трое из пострадавших – сотрудники скорой медицинской помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, происшествия
Украинский дрон атаковал автобус в Шебекино

В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автобус - Гладков

08:17 19.05.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранен водитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автобус. Ранен водитель. Пострадавшего мужчину с ранениями в области живота и ног бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Повреждены два транспортных средства, добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при ударах украинских боевиков за сутки получили ранения 16 мирных жителей, сообщал губернатор Гладков. Трое из пострадавших – сотрудники скорой медицинской помощи.
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Шебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиПроисшествия
 
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