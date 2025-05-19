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Украинский дрон атаковал автобус в Шебекино
Украинский дрон атаковал автобус в Шебекино - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Украинский дрон атаковал автобус в Шебекино
В городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранен водитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T08:17
2025-05-19T08:17
2025-05-19T08:17
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранен водитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Повреждены два транспортных средства, добавил Гладков.Ранее сообщалось, что в Белгородской области при ударах украинских боевиков за сутки получили ранения 16 мирных жителей, сообщал губернатор Гладков. Трое из пострадавших – сотрудники скорой медицинской помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Украинский дрон атаковал автобус в Шебекино
В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автобус - Гладков