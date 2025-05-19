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Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской области
Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской области
В Херсонской области к длительному тюремному сроку приговорили гражданку Украины, причастную к шпионажу и подготовке диверсий по заданию украинской разведки. Об РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T15:46
2025-05-19T15:39
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
шпионаж
приговор
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области к длительному тюремному сроку приговорили гражданку Украины, причастную к шпионажу и подготовке диверсий по заданию украинской разведки. Об этом сообщили в территориальном управлении УФСБ России.По данным следствия, женщина занималась сбором и передачей сведений о размещении российских военных подразделений на территории области. Кроме того, она организовывала тайники с боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также причастна к подготовке диверсий против военных и органов власти.В отношении фигурантки возбуждены уголовные дела по статьям "Шпионаж" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств". Херсонский областной суд назначил подсудимой наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБХотели взорвать суд и прокуратуру: члены ИГ* получили 35 лет колонииИскал взрывчатку по заданию СБУ – житель Крыма пойдет под суд
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Новости
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, шпионаж, приговор, правосудие
Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской области

В Херсонской области вынесли приговор гражданке Украины за шпионаж и подготовку диверсий

15:46 19.05.2025
 
© УФСБ России по Херсонской областиВзрывчатка и детонаторы, найденные в доме украинской шпионки
Взрывчатка и детонаторы, найденные в доме украинской шпионки
© УФСБ России по Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области к длительному тюремному сроку приговорили гражданку Украины, причастную к шпионажу и подготовке диверсий по заданию украинской разведки. Об этом сообщили в территориальном управлении УФСБ России.
По данным следствия, женщина занималась сбором и передачей сведений о размещении российских военных подразделений на территории области. Кроме того, она организовывала тайники с боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также причастна к подготовке диверсий против военных и органов власти.
"В ходе задержания по месту жительства у подсудимой обнаружено и изъято 4,6 кг пластида и четыре тротиловые шашки общим весом 800 граммов, три пульта управления, пять устройств инициирования заряда, пять электродетонаторов промышленного изготовления, три гранаты Ф-1 и три запала", – перечислили в ФСБ.
В отношении фигурантки возбуждены уголовные дела по статьям "Шпионаж" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств". Херсонский областной суд назначил подсудимой наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
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Херсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиШпионажПриговорПравосудие
 
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