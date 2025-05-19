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Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской области

Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской области

В Херсонской области к длительному тюремному сроку приговорили гражданку Украины, причастную к шпионажу и подготовке диверсий по заданию украинской разведки. Об РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T15:46

2025-05-19T15:46

2025-05-19T15:39

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

шпионаж

приговор

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области к длительному тюремному сроку приговорили гражданку Украины, причастную к шпионажу и подготовке диверсий по заданию украинской разведки. Об этом сообщили в территориальном управлении УФСБ России.По данным следствия, женщина занималась сбором и передачей сведений о размещении российских военных подразделений на территории области. Кроме того, она организовывала тайники с боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также причастна к подготовке диверсий против военных и органов власти.В отношении фигурантки возбуждены уголовные дела по статьям "Шпионаж" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств". Херсонский областной суд назначил подсудимой наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБХотели взорвать суд и прокуратуру: члены ИГ* получили 35 лет колонииИскал взрывчатку по заданию СБУ – житель Крыма пойдет под суд

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, шпионаж, приговор, правосудие