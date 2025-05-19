https://crimea.ria.ru/20250519/ukraina-ne-vyvedet-svoi-voyska-s-novykh-territoriy-rossii--zelenskiy-1146552902.html
Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не выведет свои войска из новых регионов России. РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-19T23:59
2025-05-19T23:59
2025-05-20T00:07
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переговоры
владимир путин (политик)
дональд трамп
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не выведет свои войска из новых регионов России.В то же время глава киевского режима подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате.В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента России Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом. После телефонного разговор Путина с Трампом российский лидер, выйдя к журналистам, сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня.Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был откровенным и конструктивным и прошел во взаимоуважительном ключе. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора глав государств.После телефонного разговора с Трампом российский президент, выйдя к журналистам, сказал, что Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на РоссиюТрамп назвал Россию одним из важнейших партнеров СШАВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
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новости, россия, сша, переговоры, владимир путин (политик), дональд трамп, владимир зеленский
Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
23:59 19.05.2025 (обновлено: 00:07 20.05.2025)