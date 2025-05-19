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Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский - РИА Новости Крым, 20.05.2025
Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не выведет свои войска из новых регионов России. РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-19T23:59
2025-05-20T00:07
новости
россия
сша
переговоры
владимир путин (политик)
дональд трамп
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не выведет свои войска из новых регионов России.В то же время глава киевского режима подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате.В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента России Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом. После телефонного разговор Путина с Трампом российский лидер, выйдя к журналистам, сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня.Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был откровенным и конструктивным и прошел во взаимоуважительном ключе. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора глав государств.После телефонного разговора с Трампом российский президент, выйдя к журналистам, сказал, что Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на РоссиюТрамп назвал Россию одним из важнейших партнеров СШАВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
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новости, россия, сша, переговоры, владимир путин (политик), дональд трамп, владимир зеленский
Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский

Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский

23:59 19.05.2025 (обновлено: 00:07 20.05.2025)
 
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не выведет свои войска из новых регионов России.
"Выводить наши войска с наших территорий никто не будет", – сказал Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
В то же время глава киевского режима подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате.
В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента России Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом. После телефонного разговор Путина с Трампом российский лидер, выйдя к журналистам, сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня.
Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был откровенным и конструктивным и прошел во взаимоуважительном ключе. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора глав государств.
После телефонного разговора с Трампом российский президент, выйдя к журналистам, сказал, что Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 20 мая
23:59Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский
23:02Разговор Путина с Трампом и атака дронов ВСУ на Крым – главное за день
22:42Зеленский сделал заявление после разговора Путина с Трампом
22:21Переговоры Путина и Трампа – главное
22:12После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на Россию
21:57Трамп назвал Россию одним из важнейших партнеров США
21:43Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине
21:27Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным
21:07В Армянске и двух селах сутки не будет воды
20:48Сколько летних лагерей при школах откроют в Ялте
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