https://crimea.ria.ru/20250519/ukraina-ne-vyvedet-svoi-voyska-s-novykh-territoriy-rossii--zelenskiy-1146552902.html

Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский

Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский - РИА Новости Крым, 20.05.2025

Украина не выведет свои войска с новых территорий России – Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не выведет свои войска из новых регионов России. РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-19T23:59

2025-05-19T23:59

2025-05-20T00:07

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дональд трамп

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не выведет свои войска из новых регионов России.В то же время глава киевского режима подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией в любом формате.В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента России Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом. После телефонного разговор Путина с Трампом российский лидер, выйдя к журналистам, сказал, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня.Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был откровенным и конструктивным и прошел во взаимоуважительном ключе. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора глав государств.После телефонного разговора с Трампом российский президент, выйдя к журналистам, сказал, что Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После разговора Путина и Трампа ЕС усилит санкционное давление на РоссиюТрамп назвал Россию одним из важнейших партнеров СШАВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, сша, переговоры, владимир путин (политик), дональд трамп, владимир зеленский