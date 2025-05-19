https://crimea.ria.ru/20250519/tri-sela-bakhchisarayskogo-rayona-obestocheny--1146530866.html

Три села Бахчисарайского района обесточены

Три села Бахчисарайского района обесточены - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Три села Бахчисарайского района обесточены

Три села Бахчисарайского района обесточены из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T10:15

2025-05-19T10:15

2025-05-19T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Три села Бахчисарайского района обесточены из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".На месте уже работают специалисты, восстановить электроснабжение планируют в течение 3-х часов.Как сообщалось, в Керчи 22 мая ожидается масштабное отключение воды. Не будет водоснабжения на более чем 20 улицах, причина - работы на магистральном водоводе. Так, в зону отключения попадают улицы Оржоникидзе, Феодосийское шоссе, Науменко, Куйбышева, Восточная, Котова, Мичурина, Модина, Льва Толстого, Победы, Нестерова, Тенистая, Героев, Севастопольская, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежная, Пархоменко, Бутова и Черноморская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь частично остался без светаАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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