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Три села Бахчисарайского района обесточены
Три села Бахчисарайского района обесточены - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Три села Бахчисарайского района обесточены
Три села Бахчисарайского района обесточены из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T10:15
2025-05-19T10:15
2025-05-19T10:30
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Три села Бахчисарайского района обесточены из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".На месте уже работают специалисты, восстановить электроснабжение планируют в течение 3-х часов.Как сообщалось, в Керчи 22 мая ожидается масштабное отключение воды. Не будет водоснабжения на более чем 20 улицах, причина - работы на магистральном водоводе. Так, в зону отключения попадают улицы Оржоникидзе, Феодосийское шоссе, Науменко, Куйбышева, Восточная, Котова, Мичурина, Модина, Льва Толстого, Победы, Нестерова, Тенистая, Героев, Севастопольская, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежная, Пархоменко, Бутова и Черноморская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь частично остался без светаАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Три села Бахчисарайского района обесточены
В Бахчисарайском районе Крыма 19 мая три села остались без света из-за аварии
10:15 19.05.2025 (обновлено: 10:30 19.05.2025)