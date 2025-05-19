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США рассматривают введение новых санкций против России
США рассматривают введение новых санкций против России - РИА Новости Крым, 19.05.2025
США рассматривают введение новых санкций против России
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения нового пакета санкций в отношении России. Об этом сообщило РИА Новости со... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T17:30
2025-05-19T17:30
2025-05-19T17:30
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белый дом
дональд трамп
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения нового пакета санкций в отношении России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкцийКак новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефтиИран предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, сша, белый дом, дональд трамп, санкции против россии
США рассматривают введение новых санкций против России
В Белом доме заявили о возможности ввода новых санкций против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения нового пакета санкций в отношении России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
"Думаю, все варианты остаются на столе, да. И, повторюсь, я не буду забегать вперед президента в том, что касается каких-либо обязательств или решений, но, безусловно, это то, что он рассматривает и обсуждает", – сказала Левитт, комментируя вероятность введения новых вторичных, санкций против Москвы.
Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.
Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
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