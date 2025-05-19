https://crimea.ria.ru/20250519/ssha-rassmatrivayut-vvedenie-novykh-sanktsiy-protiv-rossii-1146542487.html

США рассматривают введение новых санкций против России

США рассматривают введение новых санкций против России - РИА Новости Крым, 19.05.2025

США рассматривают введение новых санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения нового пакета санкций в отношении России. Об этом сообщило РИА Новости со... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T17:30

2025-05-19T17:30

2025-05-19T17:30

новости

сша

белый дом

дональд трамп

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения нового пакета санкций в отношении России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.Ранее в России неоднократно отмечали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать с 2014 года и продолжает усиливать. В Москве подчеркивают, что ограничения не достигли заявленных целей и наносят ущерб, прежде всего, мировой экономике.Президент РФ Владимир Путин назвал подобные меры элементом долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России. Тем временем в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкцийКак новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефтиИран предупредил Запад о последствиях прекращения поставок нефти

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, белый дом, дональд трамп, санкции против россии