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Скончался советский и российский артист балета Юрий Владимиров
Скончался советский и российский артист балета Юрий Владимиров - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Скончался советский и российский артист балета Юрий Владимиров
Народный артист СССР, советский и российский артист балета и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T14:31
2025-05-19T14:31
2025-05-19T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Народный артист СССР, советский и российский артист балета и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил российский артист балета и педагог, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.Он отметил, что Владимиров – один из немногих артистов в мире, которым удалось создать собственный неповторимый и неподражаемый стиль."Для меня именно он был идеалом сочетания нереальной техники и удивительного актерского дарования", - добавил артист.Юрий Владимиров родился в 1942 году во Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская академия хореографии). В 1962-1987 годах работал солистом Большого театра. Признан одним из представителей "золотого века" Большого театра. Со своей постоянной партнершей и супругой Ниной Сорокиной победил на нескольких международных конкурсах,Обладал выдающимся прыжком, темпераментным стилем танца, отличными вращениями в воздухе и на земле, ярким драматическим талантом.Ранее стало известно о смерти выдающегося хореографа, балетмейстера, артиста балета Юрия Григоровича.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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утраты, балет, искусство , россия, новости, культура, юрий владимиров
Скончался советский и российский артист балета Юрий Владимиров
Артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров умер в возрасте 83 лет
14:31 19.05.2025 (обновлено: 14:36 19.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Народный артист СССР, советский и российский артист балета и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил российский артист балета и педагог, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
"Сегодня пришла очень печальная весть. Ушел один из самых великих танцовщиков — Юрий Кузьмич Владимиров", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Владимиров – один из немногих артистов в мире, которым удалось создать собственный неповторимый и неподражаемый стиль.
"Для меня именно он был идеалом сочетания нереальной техники и удивительного актерского дарования", - добавил артист.
Юрий Владимиров родился в 1942 году во Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская академия хореографии). В 1962-1987 годах работал солистом Большого театра. Признан одним из представителей "золотого века" Большого театра. Со своей постоянной партнершей и супругой Ниной Сорокиной победил на нескольких международных конкурсах,
Обладал выдающимся прыжком, темпераментным стилем танца, отличными вращениями в воздухе и на земле, ярким драматическим талантом.
Ранее стало известно о смерти выдающегося хореографа, балетмейстера, артиста балета Юрия Григоровича.
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