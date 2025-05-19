https://crimea.ria.ru/20250519/skonchalsya-sovetskiy-i-rossiyskiy-artist-baleta-yuriy-vladimirov-1146537798.html

Скончался советский и российский артист балета Юрий Владимиров

Скончался советский и российский артист балета Юрий Владимиров - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Скончался советский и российский артист балета Юрий Владимиров

Народный артист СССР, советский и российский артист балета и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T14:31

2025-05-19T14:31

2025-05-19T14:36

утраты

балет

искусство

россия

новости

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юрий владимиров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Народный артист СССР, советский и российский артист балета и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил российский артист балета и педагог, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.Он отметил, что Владимиров – один из немногих артистов в мире, которым удалось создать собственный неповторимый и неподражаемый стиль."Для меня именно он был идеалом сочетания нереальной техники и удивительного актерского дарования", - добавил артист.Юрий Владимиров родился в 1942 году во Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская академия хореографии). В 1962-1987 годах работал солистом Большого театра. Признан одним из представителей "золотого века" Большого театра. Со своей постоянной партнершей и супругой Ниной Сорокиной победил на нескольких международных конкурсах,Обладал выдающимся прыжком, темпераментным стилем танца, отличными вращениями в воздухе и на земле, ярким драматическим талантом.Ранее стало известно о смерти выдающегося хореографа, балетмейстера, артиста балета Юрия Григоровича.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, балет, искусство , россия, новости, культура, юрий владимиров