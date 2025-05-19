https://crimea.ria.ru/20250519/shtormovoy-vtornik-na-krymu-idut-grozy-i-shkvalnyy-veter-1146538298.html

Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер

Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер

Погода в Крыму готовит настоящий контраст: 20 мая регион накроют проливные дожди и ветер, но уже к концу недели в Крым ворвется долгожданное лето. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T14:41

2025-05-19T14:41

2025-05-19T14:46

погода в крыму

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крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму готовит настоящий контраст: 20 мая регион накроют проливные дожди и ветер, но уже к концу недели в Крым ворвется долгожданное лето. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, во вторник природа покажет суровый нрав – дожди накроют почти весь полуостров, местами ожидаются грозы. Юго-западный ветер сменится северо-западным , а порывы достигнут 25-27 м/с.Но уже 21 мая ситуация кардинально изменится. Любецкая прогнозирует, что осадки прекратятся, ветер стихнет до 9-14 м/с, а столбики термометров начнут стремительно расти. Днем температура поднимется до 23 градусов тепла, в Симферополе – до 19."22 мая снова сухо, без осадков, ветер уже юго-восточный, умеренный. Ночью 8-13 тепла, в Симферополе +9. Днем +20… +25, в Симферополе +22", – уточнила начальник крымского гидрометцентра.По прогнозу, начиная с пятницы, полуостров вступит в фазу настоящего лета. Температура днем взлетит до 28 градусов выше нуля, а ночи станут по-настоящему теплыми – до +16.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местамиКаким будет лето 2025 в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250517/otlozhennoe-leto-kakim-budet-iyun-v-krymu-1146497632.html

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