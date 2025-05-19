Рейтинг@Mail.ru
Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250519/shtormovoy-vtornik-na-krymu-idut-grozy-i-shkvalnyy-veter-1146538298.html
Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер
Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер
Погода в Крыму готовит настоящий контраст: 20 мая регион накроют проливные дожди и ветер, но уже к концу недели в Крым ворвется долгожданное лето. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T14:41
2025-05-19T14:46
погода в крыму
крымская погода
крым
татьяна любецкая
симферополь
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1d/1140728005_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_70cb27078ce5232ddf3a912864bfd8fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму готовит настоящий контраст: 20 мая регион накроют проливные дожди и ветер, но уже к концу недели в Крым ворвется долгожданное лето. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, во вторник природа покажет суровый нрав – дожди накроют почти весь полуостров, местами ожидаются грозы. Юго-западный ветер сменится северо-западным , а порывы достигнут 25-27 м/с.Но уже 21 мая ситуация кардинально изменится. Любецкая прогнозирует, что осадки прекратятся, ветер стихнет до 9-14 м/с, а столбики термометров начнут стремительно расти. Днем температура поднимется до 23 градусов тепла, в Симферополе – до 19."22 мая снова сухо, без осадков, ветер уже юго-восточный, умеренный. Ночью 8-13 тепла, в Симферополе +9. Днем +20… +25, в Симферополе +22", – уточнила начальник крымского гидрометцентра.По прогнозу, начиная с пятницы, полуостров вступит в фазу настоящего лета. Температура днем взлетит до 28 градусов выше нуля, а ночи станут по-настоящему теплыми – до +16.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местамиКаким будет лето 2025 в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250517/otlozhennoe-leto-kakim-budet-iyun-v-krymu-1146497632.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1d/1140728005_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_e17b10133e257b9bca740f6d8b130e2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, крым, татьяна любецкая, симферополь, крымский гидрометцентр
Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер

В Крыму 20 мая ожидаются ливни с грозами и шквальный ветер до 27 метров в секунду

14:41 19.05.2025 (обновлено: 14:46 19.05.2025)
 
© РИА Новости КрымТучи над морем
Тучи над морем - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму готовит настоящий контраст: 20 мая регион накроют проливные дожди и ветер, но уже к концу недели в Крым ворвется долгожданное лето. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
По ее словам, во вторник природа покажет суровый нрав – дожди накроют почти весь полуостров, местами ожидаются грозы. Юго-западный ветер сменится северо-западным , а порывы достигнут 25-27 м/с.

"Ночью +10…+14, в Симферополе – около +12. Днем всего +12…+17 градусов. В столице Крыма – не выше +14", – добавила эксперт.

Но уже 21 мая ситуация кардинально изменится. Любецкая прогнозирует, что осадки прекратятся, ветер стихнет до 9-14 м/с, а столбики термометров начнут стремительно расти. Днем температура поднимется до 23 градусов тепла, в Симферополе – до 19.
"22 мая снова сухо, без осадков, ветер уже юго-восточный, умеренный. Ночью 8-13 тепла, в Симферополе +9. Днем +20… +25, в Симферополе +22", – уточнила начальник крымского гидрометцентра.
По прогнозу, начиная с пятницы, полуостров вступит в фазу настоящего лета. Температура днем взлетит до 28 градусов выше нуля, а ночи станут по-настоящему теплыми – до +16.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местами
Каким будет лето 2025 в Крыму
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
17 мая, 09:13Радио "Спутник в Крыму"
"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаКрымТатьяна ЛюбецкаяСимферопольКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать еще один день
15:46Украинка шпионила и готовила диверсии против военных в Херсонской области
15:31В Севастополе определили дату "последних звонков" в школах
15:07По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы возбуждено более 3000 дел
14:54Зачем ехать в Крым - мнение звезды
14:41Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер
14:31Скончался советский и российский артист балета Юрий Владимиров
14:07Симферополь частично остался без света
13:48Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович
13:31В Севастополе 18-летнего рецидивиста будут судить за избиение прохожего
13:20В Бердянске 14-летнюю школьницу подозревают в убийстве 7-летней девочки
13:12Больше тысячи погибших: потери ВСУ за сутки спецоперации
13:02Прицельно бьют по мирным: в Белгородской области ранены еще пять человек
12:57Меджлис* спекулирует на теме депортации ради личных амбиций – мнение
12:35Десять причин приехать в Крым летом
12:20Путин проведет телефонный разговор с Трампом – Кремль
12:15Трехдневное штормовое предупреждение объявили в Крыму
12:09Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
11:49Shaman представит Россию на конкурсе "Интервидение"
11:41Новый праздник в честь крещения князя Владимира основали в Херсонесе
Лента новостейМолния