https://crimea.ria.ru/20250519/shtormovoy-vtornik-na-krymu-idut-grozy-i-shkvalnyy-veter-1146538298.html
Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер
Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер
Погода в Крыму готовит настоящий контраст: 20 мая регион накроют проливные дожди и ветер, но уже к концу недели в Крым ворвется долгожданное лето. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T14:41
2025-05-19T14:41
2025-05-19T14:46
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму готовит настоящий контраст: 20 мая регион накроют проливные дожди и ветер, но уже к концу недели в Крым ворвется долгожданное лето. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По ее словам, во вторник природа покажет суровый нрав – дожди накроют почти весь полуостров, местами ожидаются грозы. Юго-западный ветер сменится северо-западным , а порывы достигнут 25-27 м/с.Но уже 21 мая ситуация кардинально изменится. Любецкая прогнозирует, что осадки прекратятся, ветер стихнет до 9-14 м/с, а столбики термометров начнут стремительно расти. Днем температура поднимется до 23 градусов тепла, в Симферополе – до 19."22 мая снова сухо, без осадков, ветер уже юго-восточный, умеренный. Ночью 8-13 тепла, в Симферополе +9. Днем +20… +25, в Симферополе +22", – уточнила начальник крымского гидрометцентра.По прогнозу, начиная с пятницы, полуостров вступит в фазу настоящего лета. Температура днем взлетит до 28 градусов выше нуля, а ночи станут по-настоящему теплыми – до +16.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местамиКаким будет лето 2025 в Крыму
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погода в крыму, крымская погода, крым, татьяна любецкая, симферополь, крымский гидрометцентр
Штормовой вторник: на Крым идут грозы и шквальный ветер
В Крыму 20 мая ожидаются ливни с грозами и шквальный ветер до 27 метров в секунду
14:41 19.05.2025 (обновлено: 14:46 19.05.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым
. Погода в Крыму готовит настоящий контраст: 20 мая регион накроют проливные дожди и ветер, но уже к концу недели в Крым ворвется долгожданное лето. Об этом РИА Новости Крым
рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
По ее словам, во вторник природа покажет суровый нрав – дожди накроют почти весь полуостров, местами ожидаются грозы. Юго-западный ветер сменится северо-западным , а порывы достигнут 25-27 м/с.
"Ночью +10…+14, в Симферополе – около +12. Днем всего +12…+17 градусов. В столице Крыма – не выше +14", – добавила эксперт.
Но уже 21 мая ситуация кардинально изменится. Любецкая прогнозирует, что осадки прекратятся, ветер стихнет до 9-14 м/с, а столбики термометров начнут стремительно расти. Днем температура поднимется до 23 градусов тепла, в Симферополе – до 19.
"22 мая снова сухо, без осадков, ветер уже юго-восточный, умеренный. Ночью 8-13 тепла, в Симферополе +9. Днем +20… +25, в Симферополе +22", – уточнила начальник крымского гидрометцентра.
По прогнозу, начиная с пятницы, полуостров вступит в фазу настоящего лета. Температура днем взлетит до 28 градусов выше нуля, а ночи станут по-настоящему теплыми – до +16.
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