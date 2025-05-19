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Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам
Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам
Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T06:22
2025-05-19T06:22
крым
сергей ганзий
термальные источники
туризм в крыму
отдых в крыму
здоровье
крым курортный
санатории крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.Также министр выразил надежду, что старт проекту будет дан."Сейчас работаем по Сакскому району. И это направление (развитие термальных источников – ред.) действительно является для Крыма перспективным и сможет дать дополнительный прирост и к сезону, и в целом к направлению санаторно-курортного лечения и оздоровления в Республике Крым", – уточнил Ганзий.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в бане, которая работает на термальной скважине в селе Низинное Сакского района Крыма. Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Примерно тогда же здесь построили сельскую баню, ведь вместо полезных ископаемых нашли теплую воду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы переориентируются на Крым – АТОР о заявлении РоспотребнадзораВ Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризмаВ Крыму оценили потенциал для приема туристов
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крым, сергей ганзий, термальные источники, туризм в крыму, отдых в крыму, здоровье, крым курортный, санатории крыма
Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам

Развитие термальных источников даст Крыму дополнительный прирост туристов – министр

06:22 19.05.2025
 
© РИА Новости . Антон Подгайко / Перейти в фотобанкТермальные источники
Термальные источники - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Антон Подгайко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

"В Республике Крым есть термальные источники, где-то (они идут) самотеком, где-то они затампонированы. Мы проводили работу с коллегами из других министерств по учету таких источников, и я скажу, что со с стороны инвесторов, которые активно реализуют такие проекты в других регионах Российской Федерации, интерес к ним есть", – сказал министр в пресс-центре РИА Новости Крым.

Также министр выразил надежду, что старт проекту будет дан.
"Сейчас работаем по Сакскому району. И это направление (развитие термальных источников – ред.) действительно является для Крыма перспективным и сможет дать дополнительный прирост и к сезону, и в целом к направлению санаторно-курортного лечения и оздоровления в Республике Крым", – уточнил Ганзий.
Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в бане, которая работает на термальной скважине в селе Низинное Сакского района Крыма. Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Примерно тогда же здесь построили сельскую баню, ведь вместо полезных ископаемых нашли теплую воду.
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