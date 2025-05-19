https://crimea.ria.ru/20250519/rossiyskie-investory-proyavlyayut-interes-k-krymskim-termalnym-istochnikam-1146434916.html

Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам

Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам

Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T06:22

2025-05-19T06:22

2025-05-19T06:22

крым

сергей ганзий

термальные источники

туризм в крыму

отдых в крыму

здоровье

крым курортный

санатории крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.Также министр выразил надежду, что старт проекту будет дан."Сейчас работаем по Сакскому району. И это направление (развитие термальных источников – ред.) действительно является для Крыма перспективным и сможет дать дополнительный прирост и к сезону, и в целом к направлению санаторно-курортного лечения и оздоровления в Республике Крым", – уточнил Ганзий.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в бане, которая работает на термальной скважине в селе Низинное Сакского района Крыма. Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Примерно тогда же здесь построили сельскую баню, ведь вместо полезных ископаемых нашли теплую воду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы переориентируются на Крым – АТОР о заявлении РоспотребнадзораВ Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризмаВ Крыму оценили потенциал для приема туристов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей ганзий, термальные источники, туризм в крыму, отдых в крыму, здоровье, крым курортный, санатории крыма