https://crimea.ria.ru/20250519/razgovor-putina-s-trampom-i-ataka-dronov-vsu-na-krym--glavnoe-za-den-1146546345.html

Разговор Путина с Трампом и атака дронов ВСУ на Крым – главное за день

Разговор Путина с Трампом и атака дронов ВСУ на Крым – главное за день - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Разговор Путина с Трампом и атака дронов ВСУ на Крым – главное за день

В понедельник состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Работающим пенсионерам в России повысят пенсии в... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T23:02

2025-05-19T23:02

2025-05-19T23:02

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144142318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_374b5339c5a8d8496c87c4e3f448b681.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В понедельник состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Работающим пенсионерам в России повысят пенсии в августе. В крымском селе Скалистое пройдут учения с эвакуацией населения и перекрытием дорог. Ночью дежурные средства ПВО уничтожили в небе над полуостровом 26 вражеских беспилотников. В Крыму 20 мая резко изменится погода: пройдут ливни с грозами, ожидается шквальный ветер до 27 метров в секунду. Итоги выборов президентов Румынии и Польши.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Разговор Путина с ТрампомВ понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор Путина с Трампом. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня."Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", – сказал Путин представителям СМИ.И отметил, Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру. По словам Путина, разговор был содержательным, откровенным и весьма полезным. Президент России поблагодарил Дональда Трампа за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева.Глава киевского режима Владимир Зеленский после разговора президентов России и США подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой в любом формате.Россиян ждет повышение пенсийВ августе этого года работающим пенсионерам в России повысят пенсию. Об этом со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщает РИА Новости."В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент – ред.)", – заявила Бессараб.Учения со стрельбой и эвакуацией в КрымуВ пятницу, 23 мая, в крымском селе Скалистое Бахчисарайского района пройдут антитеррористические учения с отработкой процесса эвакуации населения и перекрытием нескольких улиц."23 мая c 09.00 до 16.00 на территории Скалистовского сельского поселения будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы. В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов", – предупредили в местной администрации.Отражена массированная атака на КрымСилы ПВО уничтожили в небе над российскими регионами 35 вражеских беспилотников, 26 из них – над территорией Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 26 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, восемь – над территорией Брянской области и один – над Белгородской областью", – обозначили в пресс-службе оборонного ведомства.На Крым идет штормПогода в Крыму готовит настоящий контраст: 20 мая регион окажется во власти проливных дождей и сильного ветра, но уже к концу недели ожидаются почти летние температурные показатели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.Так, во вторник дожди накроют почти весь полуостров, местами ожидаются грозы. Юго-западное направление ветра сменится северо-западным, порывы достигнут 25-27 м/с."Ночью +10…+14, в Симферополе – около +12. Днем всего +12…+17 градусов. В столице Крыма – не выше +14", – сказала Любецкая.Выборы президента в Румынии и ПольшеПо итогам второго тура выборов президента Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан. Об этом рапортует румынский ЦИК страны по итогам подсчета голосов.За теперь уже бывшего градоначальника проголосовали 53,6% избирателей. Глава оппозиции от партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион набрал 46,4% голосов, он уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.Во второй тур президентских выборов в Польше вышли кандидат от правящего объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский и представитель оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.Тшасковский набрал 31,1%, у Навроцкого – 29,7% голосов. Третье место досталось представителю "Конфедерации" Славомиру Ментцену, у него 14,8% голосов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250519/putin-i-tramp-ne-obsuzhdali-vremennye-ramki-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-1146550368.html

https://crimea.ria.ru/20250519/v-krymu-vydelili-25-milliarda-na-razvitie-zdravookhraneniya-1146541485.html

https://crimea.ria.ru/20250519/medzhlis-spekuliruet-na-teme-deportatsii-radi-lichnykh-ambitsiy--mnenie-1146534826.html

https://crimea.ria.ru/20250519/dlya-chego-vsu-atakuyut-krym-na-fone-vozobnovleniya-peregovorov-1146536485.html

https://crimea.ria.ru/20250519/v-rostovskoy-oblasti-vveli-rezhim-chs-1146547464.html

https://crimea.ria.ru/20250519/novyy-prezident-rumynii-nikushor-dan-kto-on-i-za-chto-vystupaet-1146529227.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости