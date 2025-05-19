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Разговор Путина с Трампом и атака дронов ВСУ на Крым – главное за день - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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Разговор Путина с Трампом и атака дронов ВСУ на Крым – главное за день
Разговор Путина с Трампом и атака дронов ВСУ на Крым – главное за день - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Разговор Путина с Трампом и атака дронов ВСУ на Крым – главное за день
В понедельник состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Работающим пенсионерам в России повысят пенсии в... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T23:02
2025-05-19T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В понедельник состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Работающим пенсионерам в России повысят пенсии в августе. В крымском селе Скалистое пройдут учения с эвакуацией населения и перекрытием дорог. Ночью дежурные средства ПВО уничтожили в небе над полуостровом 26 вражеских беспилотников. В Крыму 20 мая резко изменится погода: пройдут ливни с грозами, ожидается шквальный ветер до 27 метров в секунду. Итоги выборов президентов Румынии и Польши.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Разговор Путина с ТрампомВ понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор Путина с Трампом. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня."Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", – сказал Путин представителям СМИ.И отметил, Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру. По словам Путина, разговор был содержательным, откровенным и весьма полезным. Президент России поблагодарил Дональда Трампа за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева.Глава киевского режима Владимир Зеленский после разговора президентов России и США подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой в любом формате.Россиян ждет повышение пенсийВ августе этого года работающим пенсионерам в России повысят пенсию. Об этом со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщает РИА Новости."В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент – ред.)", – заявила Бессараб.Учения со стрельбой и эвакуацией в КрымуВ пятницу, 23 мая, в крымском селе Скалистое Бахчисарайского района пройдут антитеррористические учения с отработкой процесса эвакуации населения и перекрытием нескольких улиц."23 мая c 09.00 до 16.00 на территории Скалистовского сельского поселения будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы. В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов", – предупредили в местной администрации.Отражена массированная атака на КрымСилы ПВО уничтожили в небе над российскими регионами 35 вражеских беспилотников, 26 из них – над территорией Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 26 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, восемь – над территорией Брянской области и один – над Белгородской областью", – обозначили в пресс-службе оборонного ведомства.На Крым идет штормПогода в Крыму готовит настоящий контраст: 20 мая регион окажется во власти проливных дождей и сильного ветра, но уже к концу недели ожидаются почти летние температурные показатели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.Так, во вторник дожди накроют почти весь полуостров, местами ожидаются грозы. Юго-западное направление ветра сменится северо-западным, порывы достигнут 25-27 м/с."Ночью +10…+14, в Симферополе – около +12. Днем всего +12…+17 градусов. В столице Крыма – не выше +14", – сказала Любецкая.Выборы президента в Румынии и ПольшеПо итогам второго тура выборов президента Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан. Об этом рапортует румынский ЦИК страны по итогам подсчета голосов.За теперь уже бывшего градоначальника проголосовали 53,6% избирателей. Глава оппозиции от партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион набрал 46,4% голосов, он уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.Во второй тур президентских выборов в Польше вышли кандидат от правящего объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский и представитель оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.Тшасковский набрал 31,1%, у Навроцкого – 29,7% голосов. Третье место досталось представителю "Конфедерации" Славомиру Ментцену, у него 14,8% голосов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Разговор Путина с Трампом и атака дронов ВСУ на Крым – главное за день

Разговор Путина с Трампом и массированная атака дронов ВСУ на Крым – главное за день

23:02 19.05.2025
 
© РИА НовостиПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В понедельник состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Работающим пенсионерам в России повысят пенсии в августе. В крымском селе Скалистое пройдут учения с эвакуацией населения и перекрытием дорог. Ночью дежурные средства ПВО уничтожили в небе над полуостровом 26 вражеских беспилотников. В Крыму 20 мая резко изменится погода: пройдут ливни с грозами, ожидается шквальный ветер до 27 метров в секунду. Итоги выборов президентов Румынии и Польши.
О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.

Разговор Путина с Трампом

В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор Путина с Трампом. После беседы президент РФ, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня.
"Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", – сказал Путин представителям СМИ.
И отметил, Россия выступает за остановку боевых действий на Украине, при этом необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру. По словам Путина, разговор был содержательным, откровенным и весьма полезным. Президент России поблагодарил Дональда Трампа за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева.
Глава киевского режима Владимир Зеленский после разговора президентов России и США подтвердил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой в любом формате.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Вчера, 21:43
Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине

Россиян ждет повышение пенсий

В августе этого года работающим пенсионерам в России повысят пенсию. Об этом со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщает РИА Новости.
"В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент – ред.)", – заявила Бессараб.
Медицинское обслуживание в Крыму
Вчера, 18:35
В Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения

Учения со стрельбой и эвакуацией в Крыму

В пятницу, 23 мая, в крымском селе Скалистое Бахчисарайского района пройдут антитеррористические учения с отработкой процесса эвакуации населения и перекрытием нескольких улиц.
"23 мая c 09.00 до 16.00 на территории Скалистовского сельского поселения будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы. В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов", – предупредили в местной администрации.
Мемориал жертвам депортации народов Крыма в Бахчисарайском районе Крыма
Вчера, 12:57Радио "Спутник в Крыму"
Меджлис* спекулирует на теме депортации ради личных амбиций – мнение

Отражена массированная атака на Крым

Силы ПВО уничтожили в небе над российскими регионами 35 вражеских беспилотников, 26 из них – над территорией Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 26 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, восемь – над территорией Брянской области и один – над Белгородской областью", – обозначили в пресс-службе оборонного ведомства.
Боевик ВСУ запускает беспилотник
Вчера, 19:42Радио "Спутник в Крыму"
Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоров

На Крым идет шторм

Погода в Крыму готовит настоящий контраст: 20 мая регион окажется во власти проливных дождей и сильного ветра, но уже к концу недели ожидаются почти летние температурные показатели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Так, во вторник дожди накроют почти весь полуостров, местами ожидаются грозы. Юго-западное направление ветра сменится северо-западным, порывы достигнут 25-27 м/с.
"Ночью +10…+14, в Симферополе – около +12. Днем всего +12…+17 градусов. В столице Крыма – не выше +14", – сказала Любецкая.
Заморозки - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Вчера, 19:24
В Ростовской области ввели режим ЧС

Выборы президента в Румынии и Польше

По итогам второго тура выборов президента Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан. Об этом рапортует румынский ЦИК страны по итогам подсчета голосов.
За теперь уже бывшего градоначальника проголосовали 53,6% избирателей. Глава оппозиции от партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион набрал 46,4% голосов, он уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.
Во второй тур президентских выборов в Польше вышли кандидат от правящего объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский и представитель оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.
Тшасковский набрал 31,1%, у Навроцкого – 29,7% голосов. Третье место досталось представителю "Конфедерации" Славомиру Ментцену, у него 14,8% голосов.
Президент Румынии Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Вчера, 07:57
Новый президент Румынии Никушор Дан: кто он и за что выступает
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23:02Разговор Путина с Трампом и атака дронов ВСУ на Крым – главное за день
22:42Зеленский сделал заявление после разговора Путина с Трампом
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21:27Заявления Трампа после телефонного разговора с Путиным
21:07В Армянске и двух селах сутки не будет воды
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