https://crimea.ria.ru/20250519/putin-provedet-telefonnyy-razgovor-s-trampom--kreml-1146534090.html
Путин проведет телефонный разговор с Трампом – Кремль
Путин проведет телефонный разговор с Трампом – Кремль - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Путин проведет телефонный разговор с Трампом – Кремль
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T12:20
2025-05-19T12:20
2025-05-19T12:31
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он назвал предстоящую беседу важной и отметил, что от личных договоренностей двух лидеров зависит возможная будущая их встреча.Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить украинский конфликт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа в СтамбулеПочему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
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владимир путин (политик), дональд трамп, новости, россия, сша, политика
Путин проведет телефонный разговор с Трампом – Кремль
Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом – Кремль
12:20 19.05.2025 (обновлено: 12:31 19.05.2025)