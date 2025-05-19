https://crimea.ria.ru/20250519/putin-provedet-telefonnyy-razgovor-s-trampom--kreml-1146534090.html

Путин проведет телефонный разговор с Трампом – Кремль

Путин проведет телефонный разговор с Трампом – Кремль - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Путин проведет телефонный разговор с Трампом – Кремль

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T12:20

2025-05-19T12:20

2025-05-19T12:31

владимир путин (политик)

дональд трамп

новости

россия

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он назвал предстоящую беседу важной и отметил, что от личных договоренностей двух лидеров зависит возможная будущая их встреча.Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что планирует провести в понедельник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить украинский конфликт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа в СтамбулеПочему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной

россия

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дональд трамп, новости, россия, сша, политика