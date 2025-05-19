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Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине
Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе, которая состоялась в понедельник и длилась больше двух часов, не говорили о временных... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T21:43
2025-05-19T21:43
2025-05-19T21:43
юрий ушаков
владимир путин (политик)
дональд трамп
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе, которая состоялась в понедельник и длилась больше двух часов, не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня в зоне украинского конфликта. Об этом сообщил помощник главы российского лидера Юрий Ушаков.Также Ушаков сказал журналистам, что и Путин, и Трамп заинтересованы во встрече и в том, чтобы она, состоявшись, стала результативной."Сложилось четкое впечатление, что оба президента заинтересованы в такой встрече, но также оба президента заинтересованы в том, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной", – сказал Ушаков.В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом.После беседы президент Путин, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоровСША рассматривают введение новых санкций против РоссииВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс
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юрий ушаков, владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры, сша, россия, украина
Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине
Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине – Ушаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе, которая состоялась в понедельник и длилась больше двух часов, не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня в зоне украинского конфликта. Об этом сообщил помощник главы российского лидера Юрий Ушаков.
"Нет, об этом не говорили, хотя Трамп подчеркивает заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности", – сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.
Также Ушаков сказал журналистам, что и Путин, и Трамп заинтересованы во встрече и в том, чтобы она, состоявшись, стала результативной.
"Сложилось четкое впечатление, что оба президента заинтересованы в такой встрече, но также оба президента заинтересованы в том, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной", – сказал Ушаков.
В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
После беседы президент Путин, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной
, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боев
на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.
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