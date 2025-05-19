https://crimea.ria.ru/20250519/putin-i-tramp-ne-obsuzhdali-vremennye-ramki-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-1146550368.html

Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине

Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Путин и Трамп не обсуждали временные рамки прекращения огня на Украине

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе, которая состоялась в понедельник и длилась больше двух часов, не говорили о временных... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T21:43

2025-05-19T21:43

2025-05-19T21:43

юрий ушаков

владимир путин (политик)

дональд трамп

переговоры

сша

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе, которая состоялась в понедельник и длилась больше двух часов, не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня в зоне украинского конфликта. Об этом сообщил помощник главы российского лидера Юрий Ушаков.Также Ушаков сказал журналистам, что и Путин, и Трамп заинтересованы во встрече и в том, чтобы она, состоявшись, стала результативной."Сложилось четкое впечатление, что оба президента заинтересованы в такой встрече, но также оба президента заинтересованы в том, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной", – сказал Ушаков.В понедельник состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом.После беседы президент Путин, выйдя к журналистам, сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Россия выступает за остановку боев на Украине, при этом следует выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент Путин, подводя итоги диалога с президентом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоровСША рассматривают введение новых санкций против РоссииВ украинском конфликте много препятствий – вице-президент США Вэнс

сша

россия

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юрий ушаков, владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры, сша, россия, украина