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Погода в Крыму в понедельник: где пройдут дожди
Погода в Крыму в понедельник: где пройдут дожди - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Погода в Крыму в понедельник: где пройдут дожди
В понедельник в Крыму ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T00:01
2025-05-19T00:01
2025-05-19T00:01
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, утром, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +10...+12 градусов, днем +18...+20.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в понедельник: где пройдут дожди
В Крыму в понедельник местами пройдет кратковременный дождь и возможна гроза
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+23, в горах +11…+16 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, утром, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +10...+12 градусов, днем +18...+20.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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