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Почти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской области

Почти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Почти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской области

В Херсонской области 38 организаций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) вложили 5 миллиардов 942 миллиона рублей. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T19:10

2025-05-19T19:10

2025-05-19T19:10

херсонская область

новости

новые регионы россии

инвестиции

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области 38 организаций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) вложили 5 миллиардов 942 миллиона рублей. Об этом сообщили в администрации области.В рамках реализации проектов планируется создать 520 рабочих мест. Ряд предприятий уже превысил плановые показатели от 120 до 170 процентов, в том числе – значения по среднемесячным выплатам.В свободную экономическую зону также вошли и действующие предприятия региона. Например, Серогозский масло-прессовый завод и Каховский мясокомбинат. Ведется подготовка к строительству многоквартирных жилых домов в Скадовске и Новоалексеевке.Свободная экономическая зона в Херсонской области создана летом 2023 года. Резиденты СЭЗ пользуются налоговыми и страховыми льготами, предусмотренными федеральным законодательством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом годуОколо 280 тысяч жителей Херсонской области оформили полисы ОМСКак в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМС

херсонская область

новые регионы россии

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, новые регионы россии, инвестиции, россия