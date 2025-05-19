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Почти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской области
Почти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Почти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской области
В Херсонской области 38 организаций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) вложили 5 миллиардов 942 миллиона рублей. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T19:10
2025-05-19T19:10
2025-05-19T19:10
херсонская область
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новые регионы россии
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области 38 организаций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) вложили 5 миллиардов 942 миллиона рублей. Об этом сообщили в администрации области.В рамках реализации проектов планируется создать 520 рабочих мест. Ряд предприятий уже превысил плановые показатели от 120 до 170 процентов, в том числе – значения по среднемесячным выплатам.В свободную экономическую зону также вошли и действующие предприятия региона. Например, Серогозский масло-прессовый завод и Каховский мясокомбинат. Ведется подготовка к строительству многоквартирных жилых домов в Скадовске и Новоалексеевке.Свободная экономическая зона в Херсонской области создана летом 2023 года. Резиденты СЭЗ пользуются налоговыми и страховыми льготами, предусмотренными федеральным законодательством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине построят 18 ФАПов и отремонтируют три больницы в этом годуОколо 280 тысяч жителей Херсонской области оформили полисы ОМСКак в Крыму лечат жителей Херсонской области по полису ОМС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости, новые регионы россии, инвестиции, россия
Почти 6 миллиардов рублей вложили инвесторы в развитие Херсонской области
В Херсонской области 38 резидентов в рамках СЭЗ вложили около 6 миллиардов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области 38 организаций в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) вложили 5 миллиардов 942 миллиона рублей. Об этом сообщили в администрации области.
"Основные направления реализации проектов – сельское хозяйство, жилищное строительство, автозаправочные станции, солнечные электростанции, деревоперерабатывающее производство, а также производство бытовой радиоэлектроники, фиточаев, эфирных масел, продукции из мяса и масла, оказание услуг связи, строительство автомобильных дорог и автомагистралей", – заявил министр экономического развития региона Эрвин Мусаев.
В рамках реализации проектов планируется создать 520 рабочих мест. Ряд предприятий уже превысил плановые показатели от 120 до 170 процентов, в том числе – значения по среднемесячным выплатам.
В свободную экономическую зону также вошли и действующие предприятия региона. Например, Серогозский масло-прессовый завод и Каховский мясокомбинат. Ведется подготовка к строительству многоквартирных жилых домов в Скадовске и Новоалексеевке.
"За два года в регионе приняты нормативные и организационные меры, направленные на развитие инвестиционной деятельности, такие как финансовая и имущественная поддержка, льготные ставки налога на прибыль для резидентов СЭЗ. А также предоставление земельных участков без проведения торгов", – добавили в администрации области.
Свободная экономическая зона в Херсонской области создана летом 2023 года. Резиденты СЭЗ пользуются налоговыми и страховыми льготами, предусмотренными федеральным законодательством.
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