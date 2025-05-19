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По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы возбуждено более 3000 дел - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы возбуждено более 3000 дел
По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы возбуждено более 3000 дел - РИА Новости Крым, 19.05.2025
По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы возбуждено более 3000 дел
Следственный комитет РФ возбудил более 3000 уголовных дел по фактам атак вооруженных сил Украины на Крым, Севастополь и другие российские регионы. Об этом... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T15:07
2025-05-19T15:07
александр бастрыкин
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
украина
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил более 3000 уголовных дел по фактам атак вооруженных сил Украины на Крым, Севастополь и другие российские регионы. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме."Большинство атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. К настоящему времени по этим фактам Следственным комитетом России возбуждено более трех тысяч уголовных дел", – цитирует Бастрыкина РИА Новости.Председатель СК добавил, что в результате обстрелов российских регионов украинскими боевиками погиб 621 мирный житель, в том числе 38 детей. Более 3200 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних.Кроме того, органы СК завершили расследование 432 уголовных дел. По 408 из них уже вынесены приговоры. Осуждены 547 украинских военнослужащих и наемников. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроками от восьми с половиной до 29 лет, а также пожизненное лишение свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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александр бастрыкин, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), украина, обстрелы всу
По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы возбуждено более 3000 дел

По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы Следком возбудил более 3 тысяч дел – Бастрыкин

15:07 19.05.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил более 3000 уголовных дел по фактам атак вооруженных сил Украины на Крым, Севастополь и другие российские регионы. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.
"Большинство атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. К настоящему времени по этим фактам Следственным комитетом России возбуждено более трех тысяч уголовных дел", – цитирует Бастрыкина РИА Новости.
Председатель СК добавил, что в результате обстрелов российских регионов украинскими боевиками погиб 621 мирный житель, в том числе 38 детей. Более 3200 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних.
Кроме того, органы СК завершили расследование 432 уголовных дел. По 408 из них уже вынесены приговоры. Осуждены 547 украинских военнослужащих и наемников. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроками от восьми с половиной до 29 лет, а также пожизненное лишение свободы.
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Александр БастрыкинНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)УкраинаОбстрелы ВСУ
 
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