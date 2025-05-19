https://crimea.ria.ru/20250519/po-faktam-atak-vsu-na-krym-i-drugie-regiony-vozbuzhdeno-bolee-3000-del-1146538538.html

По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы возбуждено более 3000 дел

По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы возбуждено более 3000 дел - РИА Новости Крым, 19.05.2025

По фактам атак ВСУ на Крым и другие регионы возбуждено более 3000 дел

Следственный комитет РФ возбудил более 3000 уголовных дел по фактам атак вооруженных сил Украины на Крым, Севастополь и другие российские регионы. Об этом... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T15:07

2025-05-19T15:07

2025-05-19T15:07

александр бастрыкин

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

украина

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил более 3000 уголовных дел по фактам атак вооруженных сил Украины на Крым, Севастополь и другие российские регионы. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме."Большинство атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. К настоящему времени по этим фактам Следственным комитетом России возбуждено более трех тысяч уголовных дел", – цитирует Бастрыкина РИА Новости.Председатель СК добавил, что в результате обстрелов российских регионов украинскими боевиками погиб 621 мирный житель, в том числе 38 детей. Более 3200 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних.Кроме того, органы СК завершили расследование 432 уголовных дел. По 408 из них уже вынесены приговоры. Осуждены 547 украинских военнослужащих и наемников. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроками от восьми с половиной до 29 лет, а также пожизненное лишение свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), украина, обстрелы всу