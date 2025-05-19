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ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму выросла на 33%
ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму выросла на 33% - РИА Новости Крым, 19.05.2025
ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму выросла на 33%
В Крыму и Севастополе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 33%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T18:16
2025-05-19T18:16
2025-05-19T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 33%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В ведомстве добавили, что за этот же период в Севастополе заболели респираторными инфекциями 1558 человек. В большинстве своем циркулируют вирусы негриппозной этиологии.Как сообщалось, на предыдущей неделе специалисты отмечали снижение уровня заболеваемости ОРВИ на 3,2%. Крыму было зарегистрировано 4499 заболевших, в Севастополе – 1110. При этом в обоих регионах было подтверждено семь случаев COVID-19.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растетРеабилитация и здоровьесбережение: что может предложить Крым?Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит
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крым, новости крыма, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор
ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму выросла на 33%
В Крыму за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 33 % - Роспотребнадзор