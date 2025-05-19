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ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму выросла на 33%

ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму выросла на 33% - РИА Новости Крым, 19.05.2025

ОРВИ наступает: заболеваемость в Крыму выросла на 33%

В Крыму и Севастополе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 33%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T18:16

2025-05-19T18:16

2025-05-19T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 33%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В ведомстве добавили, что за этот же период в Севастополе заболели респираторными инфекциями 1558 человек. В большинстве своем циркулируют вирусы негриппозной этиологии.Как сообщалось, на предыдущей неделе специалисты отмечали снижение уровня заболеваемости ОРВИ на 3,2%. Крыму было зарегистрировано 4499 заболевших, в Севастополе – 1110. При этом в обоих регионах было подтверждено семь случаев COVID-19.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всплеск COVID-19 в Китае: число зараженных растетРеабилитация и здоровьесбережение: что может предложить Крым?Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоит

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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