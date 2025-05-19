https://crimea.ria.ru/20250519/kogda-zavershat-rekonstruktsiyu-naberezhnoy-v-koktebele-1146531605.html

Когда завершат реконструкцию набережной в Коктебеле

Когда завершат реконструкцию набережной в Коктебеле - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Когда завершат реконструкцию набережной в Коктебеле

Работы по строительству новой набережной в Коктебеле ведутся без отставания от плана и закончатся в ноябре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T10:59

2025-05-19T10:59

2025-05-19T10:59

радио "спутник в крыму"

коктебель

феодосия

реконструкция

реконструкция набережной в коктебеле

набережная

александр белин

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Работы по строительству новой набережной в Коктебеле ведутся без отставания от плана и закончатся в ноябре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин."Срок окончания – ноябрь 2025 года. Движемся в графике. На сегодняшний день активно идет строительство и наполнение – бетон заливается в волноотбойную стену, и к концу июня мы увидим всю эту стену, которая будет отделять пляжную зону от променадной", - проинформировал глава поселка.Он напомнил, что проектом предусмотрено расширение променадной зоны – от 30 до 70 метров на различных участках. Наполнять ее содержанием, обустраивать вернисажи, зоны детских и концертных площадок будут за счет муниципальных средств, тогда как основные работы ведутся за счет федеральной программы. В рамках большой реконструкции также расширяют пляжи - от 30 до 50 метров в разных местах.По его словам, сейчас в Коктебеле доступны пляжные зоны в двух местах – в районе турбазы "Прибой" у подножия Карадага и за холмом Юнге. Кроме того, доступным для посещения остается знаменитый Дом-музей Волошина, что привлекает в поселок туристов даже в то время, пока центральная набережная закрыта.Белин также напомнил о работах по строительству в поселке канализационных очистных сооружений – они практически завершены, сейчас минстрой организовывает закупку оборудования, и о догазификации – ее завершили полностью.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму полностью канализуют курортный поселок КоктебельНовая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда

https://crimea.ria.ru/20250327/otvoevyvaem-bereg-u-morya-kak-novaya-naberezhnaya-izmenit-koktebel-1145271602.html

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