https://crimea.ria.ru/20250519/kanatnaya-doroga-na-ay-petri-ne-budet-rabotat-esche-odin-den-1146539190.html

Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать еще один день

Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать еще один день - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать еще один день

Канатная дорога на Ай-Петри из-за сильного ветра будет закрыта во вторник. Об этом сообщает официальный Telegram-канал горного тематического парка. РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T16:07

2025-05-19T16:07

2025-05-19T16:07

канатная дорога на ай-петри

ай-петри

новости крыма

горы крыма

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631649_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_19a86b04c37cf98df73520f7aec8bccd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Канатная дорога на Ай-Петри из-за сильного ветра будет закрыта во вторник. Об этом сообщает официальный Telegram-канал горного тематического парка.При порывах свыше 12 м/с эксплуатация невозможна – это правило безопасности, пояснили в пресс-службе парка. Движение восстановят, как только позволят погодные условия.Крым 20 мая накроют проливные дожди и ветер, но уже к концу недели на полуостров ворвется долгожданное лето.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ай-петри

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канатная дорога на ай-петри, ай-петри, новости крыма, горы крыма, крымская погода