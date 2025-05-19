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Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать еще один день - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать еще один день
Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать еще один день - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать еще один день
Канатная дорога на Ай-Петри из-за сильного ветра будет закрыта во вторник. Об этом сообщает официальный Telegram-канал горного тематического парка. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T16:07
2025-05-19T16:07
канатная дорога на ай-петри
ай-петри
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Канатная дорога на Ай-Петри из-за сильного ветра будет закрыта во вторник. Об этом сообщает официальный Telegram-канал горного тематического парка.При порывах свыше 12 м/с эксплуатация невозможна – это правило безопасности, пояснили в пресс-службе парка. Движение восстановят, как только позволят погодные условия.Крым 20 мая накроют проливные дожди и ветер, но уже к концу недели на полуостров ворвется долгожданное лето.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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канатная дорога на ай-петри, ай-петри, новости крыма, горы крыма, крымская погода
Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать еще один день

Канатную дорогу на Ай-Петри закроют во вторник из-за непогоды

16:07 19.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКанатная дорога на Ай-Петри
Канатная дорога на Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Канатная дорога на Ай-Петри из-за сильного ветра будет закрыта во вторник. Об этом сообщает официальный Telegram-канал горного тематического парка.
"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильного ветра) канатная дорога не будет работать и завтра, 20 мая", – сказано в сообщении.
При порывах свыше 12 м/с эксплуатация невозможна – это правило безопасности, пояснили в пресс-службе парка. Движение восстановят, как только позволят погодные условия.
Крым 20 мая накроют проливные дожди и ветер, но уже к концу недели на полуостров ворвется долгожданное лето.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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