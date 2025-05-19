https://crimea.ria.ru/20250519/kak-nauka-kryma-razvivaetsya-v-usloviyakh-svo-i-antirossiyskikh-sanktsiy-1146385871.html
Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций
Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций
Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, как и 100 лет назад, приобрела важнейшее значение на фоне... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T09:19
2025-05-19T09:19
2025-05-19T09:19
радио "спутник в крыму"
мнения
владимир паштецкий
наука в крыму: открытия и изобретения
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100773/51/1007735134_0:772:2014:1904_1920x0_80_0_0_34e69e33ff1102a5938b3c86cdc89cd0.jpg
Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, приобрела важнейшее значение – мнение
Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, приобрела важнейшее значение – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, как и 100 лет назад, приобрела важнейшее значение на фоне беспримерного санкционного давления на РФ в условиях проведения специальной военной операции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Крымской Академии наук Владимир Паштецкий.По словам Паштецкого, три года назад, когда весь мир ополчился на Россию и захотел развала нашей страны, как когда-то СССР, власть обратила особое внимание на науку.Толчок развитию отечественной науки дан по всей стране, Крым не исключение, и это дает свои результаты буквально во все отраслях, заметил он."В Крыму точно так же все идет. Геология, минерализация, туризм, сельское хозяйство, животноводство, промышленность. Новое есть в Крыму, как и во всей стране. Каждый месяц смотрю и радуюсь: открываются заводы, линии. Мы и в чипах, и в ракетах, и в самолетах, и в тракторах, и во всем остальном", – сказал глава Крымской Академии наук.И это не просто инновации, которые наука предлагает, потому что нужно предлагать что-то новое, а именно то, что сегодня требуется России и Крыму в частности, подчеркнул Паштецкий.Он отметил, что известный российский ученый Николай Клепинин, работавший в Крыму с начала прошлого века почти 40 лет, говорил, что Крыму быть, если он научится себя кормить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наука в Крыму: открытия и изобретенияФинансирование науки следует нарастить до 2% ВВП – ПутинПутин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты
https://crimea.ria.ru/20250301/kak-v-garri-pottere-krym-sozdaet-unikalnuyu-tekhnologiyu-na-redkozemakh-1144555271.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100773/51/1007735134_0:538:2014:2048_1920x0_80_0_0_5b919280042a9f95241fbf30232f1a0d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, владимир паштецкий, наука в крыму: открытия и изобретения, наука и технологии
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым.
Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, как и 100 лет назад, приобрела важнейшее значение на фоне беспримерного санкционного давления на РФ в условиях проведения специальной военной операции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил президент Крымской Академии наук Владимир Паштецкий.
По словам Паштецкого, три года назад, когда весь мир ополчился на Россию и захотел развала нашей страны, как когда-то СССР, власть обратила особое внимание на науку.
"И сегодня я вижу, что вместе с наукой мы можем делать очень и очень много. И основной результат взаимодействия власти и науки – это внедрение результатов исследований, как и 100 лет назад, так и сегодня, приобрело самое главное значение. Гордость распирает, что за такое короткое время мы смогли столько сделать", – сказал Паштецкий.
Толчок развитию отечественной науки дан по всей стране, Крым не исключение, и это дает свои результаты буквально во все отраслях, заметил он.
"В Крыму точно так же все идет. Геология, минерализация, туризм, сельское хозяйство, животноводство, промышленность. Новое есть в Крыму, как и во всей стране. Каждый месяц смотрю и радуюсь: открываются заводы, линии. Мы и в чипах, и в ракетах, и в самолетах, и в тракторах, и во всем остальном", – сказал глава Крымской Академии наук.
И это не просто инновации, которые наука предлагает, потому что нужно предлагать что-то новое, а именно то, что сегодня требуется России и Крыму в частности, подчеркнул Паштецкий.
Он отметил, что известный российский ученый Николай Клепинин, работавший в Крыму с начала прошлого века почти 40 лет, говорил, что Крыму быть, если он научится себя кормить.
"Так вот сегодня я могу подтвердить: Крыму быть. Потому что при любых погодных условиях продовольствия и крымчанам, и гостям, и животным хватит. Потому что решают все вопросы и власти, и сами сельхозники", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: