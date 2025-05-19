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Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций
Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций
Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, как и 100 лет назад, приобрела важнейшее значение на фоне... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T09:19
2025-05-19T09:19
радио "спутник в крыму"
мнения
владимир паштецкий
наука в крыму: открытия и изобретения
наука и технологии
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Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, приобрела важнейшее значение – мнение
Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, приобрела важнейшее значение – мнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, как и 100 лет назад, приобрела важнейшее значение на фоне беспримерного санкционного давления на РФ в условиях проведения специальной военной операции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Крымской Академии наук Владимир Паштецкий.По словам Паштецкого, три года назад, когда весь мир ополчился на Россию и захотел развала нашей страны, как когда-то СССР, власть обратила особое внимание на науку.Толчок развитию отечественной науки дан по всей стране, Крым не исключение, и это дает свои результаты буквально во все отраслях, заметил он."В Крыму точно так же все идет. Геология, минерализация, туризм, сельское хозяйство, животноводство, промышленность. Новое есть в Крыму, как и во всей стране. Каждый месяц смотрю и радуюсь: открываются заводы, линии. Мы и в чипах, и в ракетах, и в самолетах, и в тракторах, и во всем остальном", – сказал глава Крымской Академии наук.И это не просто инновации, которые наука предлагает, потому что нужно предлагать что-то новое, а именно то, что сегодня требуется России и Крыму в частности, подчеркнул Паштецкий.Он отметил, что известный российский ученый Николай Клепинин, работавший в Крыму с начала прошлого века почти 40 лет, говорил, что Крыму быть, если он научится себя кормить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наука в Крыму: открытия и изобретенияФинансирование науки следует нарастить до 2% ВВП – ПутинПутин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты
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мнения, владимир паштецкий, наука в крыму: открытия и изобретения, наука и технологии
Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций

Внедрение научных работ в России впервые за 100 лет приобрело важнейшее значение – мнение

09:19 19.05.2025
 
© РИА Новости . Борис Ушмайкин / Перейти в фотобанкРадиохимическая лаборатория
Радиохимическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Борис Ушмайкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, как и 100 лет назад, приобрела важнейшее значение на фоне беспримерного санкционного давления на РФ в условиях проведения специальной военной операции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Крымской Академии наук Владимир Паштецкий.
Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, приобрела важнейшее значение – мнение
09:19
По словам Паштецкого, три года назад, когда весь мир ополчился на Россию и захотел развала нашей страны, как когда-то СССР, власть обратила особое внимание на науку.
"И сегодня я вижу, что вместе с наукой мы можем делать очень и очень много. И основной результат взаимодействия власти и науки – это внедрение результатов исследований, как и 100 лет назад, так и сегодня, приобрело самое главное значение. Гордость распирает, что за такое короткое время мы смогли столько сделать", – сказал Паштецкий.
Толчок развитию отечественной науки дан по всей стране, Крым не исключение, и это дает свои результаты буквально во все отраслях, заметил он.
"В Крыму точно так же все идет. Геология, минерализация, туризм, сельское хозяйство, животноводство, промышленность. Новое есть в Крыму, как и во всей стране. Каждый месяц смотрю и радуюсь: открываются заводы, линии. Мы и в чипах, и в ракетах, и в самолетах, и в тракторах, и во всем остальном", – сказал глава Крымской Академии наук.
И это не просто инновации, которые наука предлагает, потому что нужно предлагать что-то новое, а именно то, что сегодня требуется России и Крыму в частности, подчеркнул Паштецкий.
Он отметил, что известный российский ученый Николай Клепинин, работавший в Крыму с начала прошлого века почти 40 лет, говорил, что Крыму быть, если он научится себя кормить.

"Так вот сегодня я могу подтвердить: Крыму быть. Потому что при любых погодных условиях продовольствия и крымчанам, и гостям, и животным хватит. Потому что решают все вопросы и власти, и сами сельхозники", – подытожил эксперт.

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