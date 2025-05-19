https://crimea.ria.ru/20250519/kak-nauka-kryma-razvivaetsya-v-usloviyakh-svo-i-antirossiyskikh-sanktsiy-1146385871.html

Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций

Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций

Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, как и 100 лет назад, приобрела важнейшее значение на фоне... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T09:19

2025-05-19T09:19

2025-05-19T09:19

радио "спутник в крыму"

мнения

владимир паштецкий

наука в крыму: открытия и изобретения

наука и технологии

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Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, приобрела важнейшее значение – мнение Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, приобрела важнейшее значение – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Задача внедрения во все сферы результатов исследований российской науки, в том числе в Крыму, как и 100 лет назад, приобрела важнейшее значение на фоне беспримерного санкционного давления на РФ в условиях проведения специальной военной операции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Крымской Академии наук Владимир Паштецкий.По словам Паштецкого, три года назад, когда весь мир ополчился на Россию и захотел развала нашей страны, как когда-то СССР, власть обратила особое внимание на науку.Толчок развитию отечественной науки дан по всей стране, Крым не исключение, и это дает свои результаты буквально во все отраслях, заметил он."В Крыму точно так же все идет. Геология, минерализация, туризм, сельское хозяйство, животноводство, промышленность. Новое есть в Крыму, как и во всей стране. Каждый месяц смотрю и радуюсь: открываются заводы, линии. Мы и в чипах, и в ракетах, и в самолетах, и в тракторах, и во всем остальном", – сказал глава Крымской Академии наук.И это не просто инновации, которые наука предлагает, потому что нужно предлагать что-то новое, а именно то, что сегодня требуется России и Крыму в частности, подчеркнул Паштецкий.Он отметил, что известный российский ученый Николай Клепинин, работавший в Крыму с начала прошлого века почти 40 лет, говорил, что Крыму быть, если он научится себя кормить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наука в Крыму: открытия и изобретенияФинансирование науки следует нарастить до 2% ВВП – ПутинПутин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты

https://crimea.ria.ru/20250301/kak-v-garri-pottere-krym-sozdaet-unikalnuyu-tekhnologiyu-na-redkozemakh-1144555271.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир паштецкий, наука в крыму: открытия и изобретения, наука и технологии