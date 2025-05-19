https://crimea.ria.ru/20250519/gruppa-podrostkov-gotovila-napadeniya-na-politseyskikh-9-maya---fsb-1146530273.html
Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ
Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ
В Ставропольском крае задержаны девять приверженцев террористической организации, которые готовили серию нападений на полицейских во время празднования 80-летия РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T09:38
2025-05-19T09:38
2025-05-19T09:49
россия
новости
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ставрополье
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_60302b0fb2246dfdf148d885a4eebceb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержаны девять приверженцев террористической организации, которые готовили серию нападений на полицейских во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Восемь из задержанных — подростки, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Как уточнили в ведомстве, восемь из девяти задержанных - несовершеннолетние.Осуществить задуманное злоумышленникам не удалось, так сотрудники ФСБ "взяли" сначала лидеров ОПГ, а в последующем и других участников террористической ячейки. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в такой организации, а также о содействии терроризму. Суд избрал всем меру пресечения в виде заключения под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
ставрополье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9fcda13859b5a1c216f6bb261177a63a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставрополье, дети
Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ
На Ставрополье предотвращена серия терактов с участием подростков на 9 мая - ФСБ
09:38 19.05.2025 (обновлено: 09:49 19.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержаны девять приверженцев террористической организации, которые готовили серию нападений на полицейских во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Восемь из задержанных — подростки, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Выявлены и задержаны девять местных жителей (Ставропольского края – ред.), граждан РФ, приверженцев международной террористической организации. Злоумышленники 9 мая текущего года планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, восемь из девяти задержанных - несовершеннолетние.
Осуществить задуманное злоумышленникам не удалось, так сотрудники ФСБ "взяли" сначала лидеров ОПГ, а в последующем и других участников террористической ячейки.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в такой организации, а также о содействии терроризму. Суд избрал всем меру пресечения в виде заключения под стражу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.