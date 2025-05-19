https://crimea.ria.ru/20250519/gruppa-podrostkov-gotovila-napadeniya-na-politseyskikh-9-maya---fsb-1146530273.html

Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ

Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ

В Ставропольском крае задержаны девять приверженцев террористической организации, которые готовили серию нападений на полицейских во время празднования 80-летия РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T09:38

2025-05-19T09:38

2025-05-19T09:49

россия

новости

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ставрополье

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержаны девять приверженцев террористической организации, которые готовили серию нападений на полицейских во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Восемь из задержанных — подростки, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Как уточнили в ведомстве, восемь из девяти задержанных - несовершеннолетние.Осуществить задуманное злоумышленникам не удалось, так сотрудники ФСБ "взяли" сначала лидеров ОПГ, а в последующем и других участников террористической ячейки. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в такой организации, а также о содействии терроризму. Суд избрал всем меру пресечения в виде заключения под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставрополье, дети