Рейтинг@Mail.ru
Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250519/gruppa-podrostkov-gotovila-napadeniya-na-politseyskikh-9-maya---fsb-1146530273.html
Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ
Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ
В Ставропольском крае задержаны девять приверженцев террористической организации, которые готовили серию нападений на полицейских во время празднования 80-летия РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T09:38
2025-05-19T09:49
россия
новости
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ставрополье
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_60302b0fb2246dfdf148d885a4eebceb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержаны девять приверженцев террористической организации, которые готовили серию нападений на полицейских во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Восемь из задержанных — подростки, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Как уточнили в ведомстве, восемь из девяти задержанных - несовершеннолетние.Осуществить задуманное злоумышленникам не удалось, так сотрудники ФСБ "взяли" сначала лидеров ОПГ, а в последующем и других участников террористической ячейки. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в такой организации, а также о содействии терроризму. Суд избрал всем меру пресечения в виде заключения под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
ставрополье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902916_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9fcda13859b5a1c216f6bb261177a63a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставрополье, дети
Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ

На Ставрополье предотвращена серия терактов с участием подростков на 9 мая - ФСБ

09:38 19.05.2025 (обновлено: 09:49 19.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержаны девять приверженцев террористической организации, которые готовили серию нападений на полицейских во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Восемь из задержанных — подростки, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
"Выявлены и задержаны девять местных жителей (Ставропольского края – ред.), граждан РФ, приверженцев международной террористической организации. Злоумышленники 9 мая текущего года планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, восемь из девяти задержанных - несовершеннолетние.
Осуществить задуманное злоумышленникам не удалось, так сотрудники ФСБ "взяли" сначала лидеров ОПГ, а в последующем и других участников террористической ячейки.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в такой организации, а также о содействии терроризму. Суд избрал всем меру пресечения в виде заключения под стражу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияНовостиТерактФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ставропольедети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Когда завершат реконструкцию набережной в Коктебеле
10:44В Армянске проводят в последний путь земляка – героя СВО Владимира Зотова
10:31Девять населенных пунктов Джанкойского района временно без света
10:18Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино
10:15Три села Бахчисарайского района обесточены
09:58Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска
09:38Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ
09:19Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций
09:01В Керчи более 20 улиц на сутки останутся без воды
08:43Эвакуация и звуки выстрелов: в одном из районов Крыма перекроют дороги
08:33В Крыму пройдет модный показ с элементами костюмов крымских этносов
08:17Украинский дрон атаковал автобус в Шебекино
08:10Выборы в Польше: кто вышел во второй тур
07:57Новый президент Румынии Никушор Дан: кто он и за что выступает
07:42Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации
07:20Массированная атака на Крым: силы ПВО сбили 26 беспилотников
07:027 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии
06:45Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местами
06:22Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам
05:55В Румынии выбрали президента
Лента новостейМолния