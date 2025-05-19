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Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска
Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска
22-летняя гимнастка погибла при выполнении трюка на арене цирка в Магнитогорске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T09:58
2025-05-19T09:58
2025-05-19T09:58
происшествия
новости
цирк
магнитогорск
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 22-летняя гимнастка погибла при выполнении трюка на арене цирка в Магнитогорске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Челябинской области.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным СК, неустановленные должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда, предъявляемые к подготовке цирковых представлений.Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев случившегося и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Следствие по делу продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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происшествия, новости, цирк, магнитогорск, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска
В Магнитогорске гимнастка погибла при выполнении трюка в цирке – возбуждено дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 22-летняя гимнастка погибла при выполнении трюка на арене цирка в Магнитогорске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Челябинской области.
По данным следствия, артистка пыталась без страховки выполнить акробатический трюк на аппарате "Колесо смелости" на высоте более четырех метров, в результате чего сорвалась и упала на арену цирка. Девушка умерла в машине скорой помощи от полученных при падении травм.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным СК, неустановленные должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда, предъявляемые к подготовке цирковых представлений.
Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев случившегося и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Следствие по делу продолжается.
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