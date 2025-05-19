https://crimea.ria.ru/20250519/gimnastka-razbilas-pri-vypolnenii-tryuka-v-tsirke-magnitogorska-1146530741.html

Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска

Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска

22-летняя гимнастка погибла при выполнении трюка на арене цирка в Магнитогорске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T09:58

2025-05-19T09:58

2025-05-19T09:58

происшествия

новости

цирк

магнитогорск

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 22-летняя гимнастка погибла при выполнении трюка на арене цирка в Магнитогорске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Челябинской области.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным СК, неустановленные должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда, предъявляемые к подготовке цирковых представлений.Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев случившегося и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Следствие по делу продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

магнитогорск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости, цирк, магнитогорск, ск рф (следственный комитет российской федерации)