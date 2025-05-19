Рейтинг@Mail.ru
Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250519/gimnastka-razbilas-pri-vypolnenii-tryuka-v-tsirke-magnitogorska-1146530741.html
Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска
Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска
22-летняя гимнастка погибла при выполнении трюка на арене цирка в Магнитогорске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T09:58
2025-05-19T09:58
происшествия
новости
цирк
магнитогорск
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/13/1146530630_0:1:1002:565_1920x0_80_0_0_e501992b88e0b9d1f7a86383b1faf95a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 22-летняя гимнастка погибла при выполнении трюка на арене цирка в Магнитогорске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Челябинской области.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным СК, неустановленные должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда, предъявляемые к подготовке цирковых представлений.Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев случившегося и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Следствие по делу продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
магнитогорск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/13/1146530630_125:0:878:565_1920x0_80_0_0_3ce01e655a1f961423bacb2d02d6b031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новости, цирк, магнитогорск, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска

В Магнитогорске гимнастка погибла при выполнении трюка в цирке – возбуждено дело

09:58 19.05.2025
 
© Следственный комитет РФСледователи работают на месте гибели гимнастки в цирке Магнитогорска
Следователи работают на месте гибели гимнастки в цирке Магнитогорска
© Следственный комитет РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. 22-летняя гимнастка погибла при выполнении трюка на арене цирка в Магнитогорске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Челябинской области.
По данным следствия, артистка пыталась без страховки выполнить акробатический трюк на аппарате "Колесо смелости" на высоте более четырех метров, в результате чего сорвалась и упала на арену цирка. Девушка умерла в машине скорой помощи от полученных при падении травм.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным СК, неустановленные должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда, предъявляемые к подготовке цирковых представлений.
Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев случившегося и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Следствие по делу продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПроисшествияНовостиЦиркМагнитогорскСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Когда завершат реконструкцию набережной в Коктебеле
10:44В Армянске проводят в последний путь земляка – героя СВО Владимира Зотова
10:31Девять населенных пунктов Джанкойского района временно без света
10:18Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Шебекино
10:15Три села Бахчисарайского района обесточены
09:58Гимнастка разбилась при выполнении трюка в цирке Магнитогорска
09:38Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 мая - ФСБ
09:19Как наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций
09:01В Керчи более 20 улиц на сутки останутся без воды
08:43Эвакуация и звуки выстрелов: в одном из районов Крыма перекроют дороги
08:33В Крыму пройдет модный показ с элементами костюмов крымских этносов
08:17Украинский дрон атаковал автобус в Шебекино
08:10Выборы в Польше: кто вышел во второй тур
07:57Новый президент Румынии Никушор Дан: кто он и за что выступает
07:42Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации
07:20Массированная атака на Крым: силы ПВО сбили 26 беспилотников
07:027 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии
06:45Когда в Крыму лето и зима могут поменяться местами
06:22Российские инвесторы проявляют интерес к крымским термальным источникам
05:55В Румынии выбрали президента
Лента новостейМолния