https://crimea.ria.ru/20250519/evakuatsiya-i-zvuki-vystrelov-v-odnom-iz-rayonov-kryma-perekroyut-dorogi-1146529867.html

Эвакуация и звуки выстрелов: в одном из районов Крыма перекроют дороги

Эвакуация и звуки выстрелов: в одном из районов Крыма перекроют дороги - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Эвакуация и звуки выстрелов: в одном из районов Крыма перекроют дороги

В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма в пятницу, 23 мая, пройдут антитеррористические учения с отработкой процесса эвакуации населения и перекрытием... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T08:43

2025-05-19T08:43

2025-05-19T08:43

новости крыма

крым

бахчисарайский район

учения

ограничение движения

антитеррор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144133439_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92af97b2511dd3e2782e09c3a449f683.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма в пятницу, 23 мая, пройдут антитеррористические учения с отработкой процесса эвакуации населения и перекрытием ряда улиц. Об этом предупреждает местная администрация.В рамках мероприятия будет проверена готовность оперативных служб. В связи с этим сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение транспорта на некоторых улицах в Скалистом, в том числе по центральной улице Ленина. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения, добавили в администрации.Жителей просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииНа защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах городаПосты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, бахчисарайский район, учения, ограничение движения, антитеррор