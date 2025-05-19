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Эвакуация и звуки выстрелов: в одном из районов Крыма перекроют дороги
Эвакуация и звуки выстрелов: в одном из районов Крыма перекроют дороги - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Эвакуация и звуки выстрелов: в одном из районов Крыма перекроют дороги
В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма в пятницу, 23 мая, пройдут антитеррористические учения с отработкой процесса эвакуации населения и перекрытием... РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T08:43
2025-05-19T08:43
2025-05-19T08:43
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бахчисарайский район
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ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма в пятницу, 23 мая, пройдут антитеррористические учения с отработкой процесса эвакуации населения и перекрытием ряда улиц. Об этом предупреждает местная администрация.В рамках мероприятия будет проверена готовность оперативных служб. В связи с этим сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение транспорта на некоторых улицах в Скалистом, в том числе по центральной улице Ленина. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения, добавили в администрации.Жителей просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииНа защите Симферополя: как прошли учения "Барс-Крым" на улицах городаПосты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК
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новости крыма, крым, бахчисарайский район, учения, ограничение движения, антитеррор
Эвакуация и звуки выстрелов: в одном из районов Крыма перекроют дороги
В Крыму в селе Скалистое пройдут учения с эвакуацией населения и перекрытием дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма в пятницу, 23 мая, пройдут антитеррористические учения с отработкой процесса эвакуации населения и перекрытием ряда улиц. Об этом предупреждает местная администрация.
"23 мая c 09.00 до 16.00 на территории Скалистовского сельского поселения будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы. В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов", - говорится в сообщении.
В рамках мероприятия будет проверена готовность оперативных служб. В связи с этим сотрудники дорожно-патрульной службы ограничат движение транспорта на некоторых улицах в Скалистом, в том числе по центральной улице Ленина. Кроме того, будет отрабатываться процесс эвакуации населения, добавили в администрации.
Жителей просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.
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