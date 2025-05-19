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Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоров

Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоров - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Для чего ВСУ атакуют Крым на фоне возобновления переговоров

Киевский режим на фоне возобновившихся переговоров предпринимает массовые атаки на Крым, чтобы продемонстрировать глобалистскому Западу свои возможности к... РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T19:42

2025-05-19T19:42

2025-05-19T19:42

радио "спутник в крыму"

атаки всу на крым

крым

украина

россия

мнения

павел шипилин

обстрелы всу

политика

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим на фоне возобновившихся переговоров предпринимает массовые атаки на Крым, чтобы продемонстрировать глобалистскому Западу свои возможности к сопротивлению и показать себя равной с Россией стороной за столом переговоров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.В ночь на 19 мая средства ПВО сбили над Крымским полуостровом 26 беспилотников ВСУ. Днем ранее над Крымом сбили четыре вражеских дрона. 17 мая войска ПВО уничтожили над полуостровом пять БПЛА противника.Политолог отметил, что навязывание собственной переговорной позиции через силу является обычным стилем киевского режима. Однако желаемых целей Киев не достигнет, поскольку его атаки на регионы России никак не смогут привести к отмене поставленных руководством РФ целей специальной военной операции.Эксперт также выразил мнение что инициатива президента России Владимира Путина провести прямые переговоры в Стамбуле – это еще одна возможность для руководства Украины "глубоко задуматься и хорошо взвесить свои шансы".Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла в пятницу в Стамбуле. Она стала результатам предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Делегации договорились в ближайшие дни провести масштабный обмен пленными тысяча на тысячу человек, а также представить свое видение прекращения огня. Украинская сторона в свою очередь запросила прямые переговоры между руководителями государства. Этот запрос был принят к сведению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ КремляПереговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в СШАНа переговорах в Стамбуле говорили о признании Крыма – СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, крым, украина, россия, мнения, павел шипилин, обстрелы всу, политика, переговоры