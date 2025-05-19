https://crimea.ria.ru/20250519/bolshe-tysyachi-pogibshikh-poteri-vsu-za-sutki-spetsoperatsii-1146535307.html
Больше тысячи погибших: потери ВСУ за сутки спецоперации
Больше тысячи погибших: потери ВСУ за сутки спецоперации - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Больше тысячи погибших: потери ВСУ за сутки спецоперации
За прошедшие сутки ВСУ потеряли больше тысячи боевиков. Кроме того, Армия России освободила два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T13:12
2025-05-19T13:12
2025-05-19T13:18
новости сво
вооруженные силы россии
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ потеряли больше тысячи боевиков. Кроме того, Армия России освободила два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" освободили Марьино Сумской области. Также были нанесены точечные удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Пролетарское, Павловка, Атинское, Рыжевка, Садки и Юнаковка. Потери противника оцениваются в 140 военнослужащих, также уничтожено значительное количество техники, включая танки, артиллерию и средства РЭБ.На Харьковском направлении формирования ВСУ понесли потери в районах Бологовки и Волчанска. Уничтожено несколько боевых машин и полевых орудий.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, обеспечив потери ВСУ в районах Купянска, Соболевки, Нового Мира, Новоосиново, Редкодуба, Ямполя, Карповки, Кировска ДНР и Новоегоровки ЛНР. В ходе боев уничтожено больше 230 военнослужащих, бронетехника западного производства, включая БТР М113 и системы РЭБ "Кракен".Подразделения "Южной" группировки заняли выгодные рубежи и нанесли удар по силам ВСУ в Серебрянке, Часовом Яре, Григоровке, Верхнекаменском и других населенных пунктах. Здесь Киев потерял больше 210 человек, западную бронетехнику и склады боеприпасов.Группировка "Центр" освободила Новооленовку ДНР. В районах Разино, Красноармейск, Новая Полтавка и Ульяновка потери ВСУ составили до 455 военнослужащих и технику американского производства, включая БМП Bradley и бронемашину MaxxPro.Российские бойцы группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны противника. В Запорожской области и ДНР Украина лишилась 150 боевиков, артиллерийской системы и складов.Подразделения "Днепр" наносят удары по ВСУ в районах Блакитное, Новоандреевка и Павловка. Уничтожены до 30 украинских боевиков и три склада боеприпасов.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 142 объектам ВСУ, включая склады, аэродромы и места временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.Системы ПВО сбили пять американских управляемых авиационных бомб JDAM и 127 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , новости, министерство обороны рф, инфографика
Больше тысячи погибших: потери ВСУ за сутки спецоперации
Киев потерял больше 1200 боевиков и два населенных пункта за сутки – сводка Минобороны
13:12 19.05.2025 (обновлено: 13:18 19.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки ВСУ потеряли больше тысячи боевиков. Кроме того, Армия России освободила два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" освободили
Марьино Сумской области. Также были нанесены точечные удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Пролетарское, Павловка, Атинское, Рыжевка, Садки и Юнаковка. Потери противника оцениваются в 140 военнослужащих, также уничтожено значительное количество техники, включая танки, артиллерию и средства РЭБ.
На Харьковском направлении формирования ВСУ понесли потери в районах Бологовки и Волчанска. Уничтожено несколько боевых машин и полевых орудий.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение, обеспечив потери ВСУ в районах Купянска, Соболевки, Нового Мира, Новоосиново, Редкодуба, Ямполя, Карповки, Кировска ДНР и Новоегоровки ЛНР. В ходе боев уничтожено больше 230 военнослужащих, бронетехника западного производства, включая БТР М113 и системы РЭБ "Кракен".
Подразделения "Южной" группировки заняли выгодные рубежи и нанесли удар по силам ВСУ в Серебрянке, Часовом Яре, Григоровке, Верхнекаменском и других населенных пунктах. Здесь Киев потерял больше 210 человек, западную бронетехнику и склады боеприпасов.
Группировка "Центр" освободила
Новооленовку ДНР. В районах Разино, Красноармейск, Новая Полтавка и Ульяновка потери ВСУ составили до 455 военнослужащих и технику американского производства, включая БМП Bradley и бронемашину MaxxPro.
Российские бойцы группировки "Восток" продвигаются вглубь обороны противника. В Запорожской области и ДНР Украина лишилась 150 боевиков, артиллерийской системы и складов.
Подразделения "Днепр" наносят удары по ВСУ в районах Блакитное, Новоандреевка и Павловка. Уничтожены до 30 украинских боевиков и три склада боеприпасов.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 142 объектам ВСУ, включая склады, аэродромы и места временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Системы ПВО сбили пять американских управляемых авиационных бомб JDAM и 127 беспилотников.
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