https://crimea.ria.ru/20250519/armiya-rossii-osvobodila-novoolenovku-v-dnr-i-marino-v-sumskoy-oblasti-1146533693.html
Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
Подразделения российской армии освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а также Новооленовку в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T12:09
2025-05-19T12:09
2025-05-19T12:13
россия
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новости сво
донецкая народная республика (днр)
сумская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Подразделения российской армии освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а также Новооленовку в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в ходе активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождена Новооленовка Донецкой Народной Республики.Накануне российские силы взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе. Как подчеркнули в Минобороны, это нанесло серьезный удар по обороне противника на Южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР
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донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), сумская область
Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
Минобороны: российская армия освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
12:09 19.05.2025 (обновлено: 12:13 19.05.2025)