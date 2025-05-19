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Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области - РИА Новости Крым, 19.05.2025
Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области
Подразделения российской армии освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а также Новооленовку в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Подразделения российской армии освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а также Новооленовку в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в ходе активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождена Новооленовка Донецкой Народной Республики.Накануне российские силы взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе. Как подчеркнули в Минобороны, это нанесло серьезный удар по обороне противника на Южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР
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россия, министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), сумская область
Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области

Минобороны: российская армия освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области

12:09 19.05.2025 (обновлено: 12:13 19.05.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Подразделения российской армии освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а также Новооленовку в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в ходе активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождена Новооленовка Донецкой Народной Республики.
Накануне российские силы взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе. Как подчеркнули в Минобороны, это нанесло серьезный удар по обороне противника на Южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
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