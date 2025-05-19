https://crimea.ria.ru/20250519/armiya-rossii-osvobodila-novoolenovku-v-dnr-i-marino-v-sumskoy-oblasti-1146533693.html

Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области

Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области - РИА Новости Крым, 19.05.2025

Армия России освободила Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области

Подразделения российской армии освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а также Новооленовку в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T12:09

2025-05-19T12:09

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донецкая народная республика (днр)

сумская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Подразделения российской армии освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а также Новооленовку в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в ходе активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождена Новооленовка Донецкой Народной Республики.Накануне российские силы взяли под контроль населенный пункт Богатырь в Донбассе. Как подчеркнули в Минобороны, это нанесло серьезный удар по обороне противника на Южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила еще один населенный пункт Харьковской области Российская армия освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР

россия

донецкая народная республика (днр)

сумская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), сумская область