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7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии - РИА Новости Крым, 19.05.2025
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7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии
7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии - РИА Новости Крым, 19.05.2025
7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии
Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T07:02
2025-05-19T07:03
дтп
происшествия
калмыкия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
автобус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным ведомства, в больницы доставлены с различными травмами 12 человек."В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса", - проинформировали в ведомстве. Кроме того, следственное управление обратилось в прокуратуру с ходатайством об изъятии и передаче материалов проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской областиРейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший Легковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – Алушта
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дтп, происшествия, калмыкия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), автобус
7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии

В Калмыкии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 7 человек и 12 пострадали

07:02 19.05.2025 (обновлено: 07:03 19.05.2025)
 
© МЧС РоссииДТП с автобусом в Калмыкии
ДТП с автобусом в Калмыкии
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.
"В 02.30 в Юстинском районе на 1211-м километре ФАД Р-22 "Каспий" автомобильная дорога "Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань" произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля, погибли семь человек, оказана помощь 11 пострадавшим", — говорится в сообщении.
Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".
© МЧС РоссииДТП с автобусом в Калмыкии
ДТП с автобусом в Калмыкии
© МЧС России
ДТП с автобусом в Калмыкии
По данным ведомства, в больницы доставлены с различными травмами 12 человек.
"В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, следственное управление обратилось в прокуратуру с ходатайством об изъятии и передаче материалов проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования.
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ДТППроисшествияКалмыкияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Автобус
 
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