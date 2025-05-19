https://crimea.ria.ru/20250519/7-chelovek-pogibli-i-12-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-kalmykii-1146528618.html
7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии
7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии - РИА Новости Крым, 19.05.2025
7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии
Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 19.05.2025
2025-05-19T07:02
2025-05-19T07:02
2025-05-19T07:03
дтп
происшествия
калмыкия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
автобус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/13/1146528416_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_fe92e1bd22ddc5a315baa54928c543be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным ведомства, в больницы доставлены с различными травмами 12 человек."В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса", - проинформировали в ведомстве. Кроме того, следственное управление обратилось в прокуратуру с ходатайством об изъятии и передаче материалов проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской областиРейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший Легковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – Алушта
калмыкия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/13/1146528416_57:0:1224:875_1920x0_80_0_0_70fa3158a8a862db6e4e185e4a6a9b48.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, калмыкия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), автобус
7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии
В Калмыкии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 7 человек и 12 пострадали
07:02 19.05.2025 (обновлено: 07:03 19.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.
"В 02.30 в Юстинском районе на 1211-м километре ФАД Р-22 "Каспий" автомобильная дорога "Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань" произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля, погибли семь человек, оказана помощь 11 пострадавшим", — говорится в сообщении.
Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".
По данным ведомства, в больницы доставлены с различными травмами 12 человек.
"В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, следственное управление обратилось в прокуратуру с ходатайством об изъятии и передаче материалов проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: