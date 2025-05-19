https://crimea.ria.ru/20250519/7-chelovek-pogibli-i-12-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-kalmykii-1146528618.html

7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии

7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии - РИА Новости Крым, 19.05.2025

7 человек погибли и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Калмыкии

Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 19.05.2025

2025-05-19T07:02

2025-05-19T07:02

2025-05-19T07:03

дтп

происшествия

калмыкия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

автобус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по республике.Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным ведомства, в больницы доставлены с различными травмами 12 человек."В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса", - проинформировали в ведомстве. Кроме того, следственное управление обратилось в прокуратуру с ходатайством об изъятии и передаче материалов проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской областиРейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший Легковушка врезалась в рейсовый автобус на трассе Ялта – Алушта

калмыкия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, калмыкия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), автобус