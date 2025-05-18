https://crimea.ria.ru/20250518/zhenschinu-ubilo-reklamnym-schitom-v-aeroportu-sharm-esh-sheykha-1146519769.html

Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха

В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета, в результате погибла гражданка Казахстана, две ее соотечественницы... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T12:02

2025-05-18T12:02

2025-05-18T12:02

египет

происшествия

новости

казахстан

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета, в результате погибла гражданка Казахстана, две ее соотечественницы получили травмы, сообщил РИА Новости официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.Представитель МИД добавил, что с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Двум пострадавшим женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает."Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию", - отметил Смадияров.По его словам, сейчас на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Посольство Казахстана взяло на особый контроль данный инцидент, заключил Смадияров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

египет

казахстан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, происшествия, новости, казахстан, в мире