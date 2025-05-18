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Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха
В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета, в результате погибла гражданка Казахстана, две ее соотечественницы... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T12:02
2025-05-18T12:02
египет
происшествия
новости
казахстан
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета, в результате погибла гражданка Казахстана, две ее соотечественницы получили травмы, сообщил РИА Новости официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.Представитель МИД добавил, что с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Двум пострадавшим женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает."Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию", - отметил Смадияров.По его словам, сейчас на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Посольство Казахстана взяло на особый контроль данный инцидент, заключил Смадияров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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египет, происшествия, новости, казахстан, в мире
Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Рекламный щит рухнул на пассажиров в аэропорту Шарм-эш-Шейха, погибла гражданка Казахстана

12:02 18.05.2025
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета, в результате погибла гражданка Казахстана, две ее соотечественницы получили травмы, сообщил РИА Новости официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.
"В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы", - сообщи Смадияров.
Представитель МИД добавил, что с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Двум пострадавшим женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.
"Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию", - отметил Смадияров.
По его словам, сейчас на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Посольство Казахстана взяло на особый контроль данный инцидент, заключил Смадияров.
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ЕгипетПроисшествияНовостиКазахстанВ мире
 
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