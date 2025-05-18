https://crimea.ria.ru/20250518/zhenschinu-ubilo-reklamnym-schitom-v-aeroportu-sharm-esh-sheykha-1146519769.html
Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха
В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета, в результате погибла гражданка Казахстана, две ее соотечественницы... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T12:02
2025-05-18T12:02
2025-05-18T12:02
египет
происшествия
новости
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета, в результате погибла гражданка Казахстана, две ее соотечественницы получили травмы, сообщил РИА Новости официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.Представитель МИД добавил, что с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Двум пострадавшим женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает."Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию", - отметил Смадияров.По его словам, сейчас на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Посольство Казахстана взяло на особый контроль данный инцидент, заключил Смадияров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
египет
казахстан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c115a93b1bf8d8c6325f1009e35f8216.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, происшествия, новости, казахстан, в мире
Женщину убило рекламным щитом в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Рекламный щит рухнул на пассажиров в аэропорту Шарм-эш-Шейха, погибла гражданка Казахстана
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета, в результате погибла гражданка Казахстана, две ее соотечественницы получили травмы, сообщил РИА Новости официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.
"В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы", - сообщи Смадияров.
Представитель МИД добавил, что с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Двум пострадавшим женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.
"Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял данный инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию", - отметил Смадияров.
По его словам, сейчас на месте ЧП ведутся следственные мероприятия. Посольство Казахстана взяло на особый контроль данный инцидент, заключил Смадияров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.