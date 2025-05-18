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Зеленский встретился с вице-президентом США - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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Зеленский встретился с вице-президентом США
Зеленский встретился с вице-президентом США - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Зеленский встретился с вице-президентом США
Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, передает агентство... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T15:01
2025-05-18T15:01
новости
ватикан
политика
в мире
сша
джей ди вэнс
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, передает агентство Bloomberg.28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, ватикан, политика, в мире, сша, джей ди вэнс, владимир зеленский
Зеленский встретился с вице-президентом США

Зеленский в Ватикане встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом

15:01 18.05.2025
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, передает агентство Bloomberg.

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс и... Владимир Зеленский впервые после размолвки в Белом доме встретились, улыбаясь и пожимая друг другу руки, в Ватикане в воскресенье, когда Святой престол праздновал интронизацию Папы Льва XIV", – сказано в публикации.

28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.
После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.
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НовостиВатиканПолитикаВ миреСШАДжей Ди ВэнсВладимир Зеленский
 
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