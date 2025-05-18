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Зеленский встретился с вице-президентом США

Зеленский встретился с вице-президентом США - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Зеленский встретился с вице-президентом США

Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, передает агентство... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T15:01

2025-05-18T15:01

2025-05-18T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, передает агентство Bloomberg.28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ватикан, политика, в мире, сша, джей ди вэнс, владимир зеленский