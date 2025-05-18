Зеленский встретился с вице-президентом США
Зеленский в Ватикане встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, передает агентство Bloomberg.
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс и... Владимир Зеленский впервые после размолвки в Белом доме встретились, улыбаясь и пожимая друг другу руки, в Ватикане в воскресенье, когда Святой престол праздновал интронизацию Папы Льва XIV", – сказано в публикации.
28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.
После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.
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