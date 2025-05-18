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Сбитые над Крымом дроны ВСУ и интронизация папы римского: главное за день
Сбитые над Крымом дроны ВСУ и интронизация папы римского: главное за день - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Сбитые над Крымом дроны ВСУ и интронизация папы римского: главное за день
Российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Крымом в воскресенье. Новому понтифику Льву XIV вручены символы папской власти – "перстень Рыбака"... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T21:43
2025-05-18T21:43
2025-05-18T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Крымом в воскресенье. Новому понтифику Льву XIV вручены символы папской власти – "перстень Рыбака" и омофор. Глава киевского режима Владимир Зеленский в Ватикане встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией. В Крыму почтили память жертв депортации народов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В небе над Крымом сбили четыре украинских беспилотникаВ воскресенье над Крымом отработала ПВО – сначала, как сообщили в Минобороны РФ, были сбиты три дрона ВСУ. Это произошло в период с 9:30 до 11:00 по московскому времени. Затем около полудня над полуостровом дежурными средствами ПВО был уничтожен еще один вражеский беспилотник.Понтифик Лев XIV получил символы папской властиСимволы верховной власти Римского понтифика – так называемый перстень Рыбака и омофор (pallio) – были вручены папе Римскому Льву XIV во время проходящей на площади Святого Петра инаугурационной мессы.На торжественной службе в Ватикане папа Лев XIV в сопровождении патриархов Восточных католических церквей спустился в крипту собора Святого Петра, где преклонил колени и помолился у мощей первого епископа Рима.Зеленский встретился с вице-президентом США ВэнсомГлава киевского режима Владимир Зеленский впервые с момента февральской перепалки в Белом доме, встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом."Вице-президент США Джей Ди Вэнс и... Владимир Зеленский впервые после размолвки в Белом доме встретились, улыбаясь и пожимая друг другу руки, в Ватикане в воскресенье, когда Святой престол праздновал интронизацию Папы Льва XIV", – сказано в публикации.Парламент Ирана утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с РоссиейКомиссия иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике утвердила законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана. Об сообщил член парламентской комиссии Моджтабу Зарейи."Данный законопроект был одобрен без каких-либо возражений в комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса исламского совета (парламента – ред.)", – заявил он.День памяти жертв депортации народов КрымаВ Крыму 18 мая почтили память жертв депортации народов."В Крыму памятные даты нас объединяют всегда, и очень важен был указ президента России от 21 апреля 2014 года, который восстановил историческую справедливость", – сказал на траурной церемонии у мемориала на станции Сюрень глава республики Сергей Аксенов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Крымом в воскресенье. Новому понтифику Льву XIV вручены символы папской власти – "перстень Рыбака" и омофор. Глава киевского режима Владимир Зеленский в Ватикане встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией. В Крыму почтили память жертв депортации народов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
В небе над Крымом сбили четыре украинских беспилотника
В воскресенье над Крымом отработала ПВО – сначала, как сообщили в Минобороны РФ, были сбиты три дрона
ВСУ. Это произошло в период с 9:30 до 11:00 по московскому времени. Затем около полудня над полуостровом дежурными средствами ПВО был уничтожен
еще один вражеский беспилотник.
Понтифик Лев XIV получил символы папской власти
Символы верховной власти Римского понтифика – так называемый перстень Рыбака и омофор (pallio) – были вручены папе Римскому Льву XIV
во время проходящей на площади Святого Петра инаугурационной мессы.
На торжественной службе в Ватикане папа Лев XIV в сопровождении патриархов Восточных католических церквей спустился в крипту собора Святого Петра, где преклонил колени и помолился у мощей первого епископа Рима.
Зеленский встретился с вице-президентом США Вэнсом
Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые с момента февральской перепалки в Белом доме, встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом
.
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс и... Владимир Зеленский впервые после размолвки в Белом доме встретились, улыбаясь и пожимая друг другу руки, в Ватикане в воскресенье, когда Святой престол праздновал интронизацию Папы Льва XIV", – сказано в публикации.
Парламент Ирана утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией
Комиссия иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике утвердила законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве
Москвы и Тегерана. Об сообщил член парламентской комиссии Моджтабу Зарейи.
"Данный законопроект был одобрен без каких-либо возражений в комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса исламского совета (парламента – ред.)", – заявил он.
День памяти жертв депортации народов Крыма
В Крыму 18 мая почтили память жертв депортации
народов.
"В Крыму памятные даты нас объединяют всегда, и очень важен был указ президента России от 21 апреля 2014 года, который восстановил историческую справедливость", – сказал на траурной церемонии у мемориала на станции Сюрень глава республики Сергей Аксенов.
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