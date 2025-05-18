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Самые известные музеи Крыма - инфографика - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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Инфографика
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Самые известные музеи Крыма - инфографика
Самые известные музеи Крыма - инфографика - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Самые известные музеи Крыма - инфографика
18 мая, начиная с 1977 года, мир отмечает день музеев. Этот праздник тесно связан и с Крымом, ведь полуостров – настоящая сокровищница и естественный музей,... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T09:49
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инфографика
музеи крыма
крым
культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 18 мая, начиная с 1977 года, мир отмечает день музеев. Этот праздник тесно связан и с Крымом, ведь полуостров – настоящая сокровищница и естественный музей, хранящий тайны тысячелетней истории.Где расположены самые интересные и известные музеи в Крыму – смотрите в инфографике РИА Новости Крым.С января текущего года в крымских музейных учреждениях побывали свыше 281 тысячи человек, для них провели 9852 экскурсии, а также различные мастер-классы, круглые столы, лекции.В 2024 году музейные фонды Крыма пополнились почти на 15 тысяч предметов, а с начала этого года в них поступило еще 3,6 тысяч предметов. Некоторые экспонаты, обнаруженные археологами в крымской земле, теперь экспонируются в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в других российских музеях с мировым именем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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музеи крыма, крым, культура, общество
Самые известные музеи Крыма - инфографика

Где расположены музеи в Крыму – инфографика

09:49 18.05.2025 (обновлено: 10:01 18.05.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВоронцовский дворец
Воронцовский дворец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 18 мая, начиная с 1977 года, мир отмечает день музеев. Этот праздник тесно связан и с Крымом, ведь полуостров – настоящая сокровищница и естественный музей, хранящий тайны тысячелетней истории.
Где расположены самые интересные и известные музеи в Крыму – смотрите в инфографике РИА Новости Крым.
С января текущего года в крымских музейных учреждениях побывали свыше 281 тысячи человек, для них провели 9852 экскурсии, а также различные мастер-классы, круглые столы, лекции.
В 2024 году музейные фонды Крыма пополнились почти на 15 тысяч предметов, а с начала этого года в них поступило еще 3,6 тысяч предметов. Некоторые экспонаты, обнаруженные археологами в крымской земле, теперь экспонируются в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в других российских музеях с мировым именем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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