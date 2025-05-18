https://crimea.ria.ru/20250518/samye-izvestnye-muzei-kryma---infografika-1146517192.html

Самые известные музеи Крыма - инфографика

Самые известные музеи Крыма - инфографика - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Самые известные музеи Крыма - инфографика

18 мая, начиная с 1977 года, мир отмечает день музеев. Этот праздник тесно связан и с Крымом, ведь полуостров – настоящая сокровищница и естественный музей,... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T09:49

2025-05-18T09:49

2025-05-18T10:01

инфографика

музеи крыма

крым

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. 18 мая, начиная с 1977 года, мир отмечает день музеев. Этот праздник тесно связан и с Крымом, ведь полуостров – настоящая сокровищница и естественный музей, хранящий тайны тысячелетней истории.Где расположены самые интересные и известные музеи в Крыму – смотрите в инфографике РИА Новости Крым.С января текущего года в крымских музейных учреждениях побывали свыше 281 тысячи человек, для них провели 9852 экскурсии, а также различные мастер-классы, круглые столы, лекции.В 2024 году музейные фонды Крыма пополнились почти на 15 тысяч предметов, а с начала этого года в них поступило еще 3,6 тысяч предметов. Некоторые экспонаты, обнаруженные археологами в крымской земле, теперь экспонируются в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в других российских музеях с мировым именем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи крыма, крым, культура, общество