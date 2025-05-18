https://crimea.ria.ru/20250518/pvo-sbila-nochyu-7-bespilotnikov-nad-dvumya-oblastyami-rossii-1146516585.html

ПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России

ПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России - РИА Новости Крым, 18.05.2025

ПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России

Российские средства ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T07:31

2025-05-18T07:31

2025-05-18T07:31

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обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250517/esche-chetyre-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1146506584.html

брянская область

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), брянская область, обстрелы белгородской области, белгородская область