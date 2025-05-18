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ПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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ПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России
ПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России - РИА Новости Крым, 18.05.2025
ПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России
Российские средства ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T07:31
2025-05-18T07:31
новости
министерство обороны рф
пво
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брянская область
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), брянская область, обстрелы белгородской области, белгородская область
ПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России

ПВО сбила ночью 7 БПЛА над Белгородской и Брянской областями

07:31 18.05.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области и три БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
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