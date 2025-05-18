https://crimea.ria.ru/20250518/pvo-sbila-nochyu-7-bespilotnikov-nad-dvumya-oblastyami-rossii-1146516585.html
ПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России
ПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России - РИА Новости Крым, 18.05.2025
ПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России
Российские средства ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T07:31
2025-05-18T07:31
2025-05-18T07:31
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обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.Пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), брянская область, обстрелы белгородской области, белгородская область
ПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России
ПВО сбила ночью 7 БПЛА над Белгородской и Брянской областями