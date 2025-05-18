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Мэр Бухареста вышел на первое место на выборах президента Румынии
Мэр Бухареста вышел на первое место на выборах президента Румынии - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Мэр Бухареста вышел на первое место на выборах президента Румынии
Мэр Бухареста Никушор Дан вышел на первое место во втором туре выборов президента Румынии с 54,22% голосов, опередив главу оппозиционной партии "Альянс за... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T21:52
2025-05-18T21:52
2025-05-18T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Мэр Бухареста Никушор Дан вышел на первое место во втором туре выборов президента Румынии с 54,22% голосов, опередив главу оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона, у которого 45,78% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 95% голосов, пишет РИА Новости.Ранее после обработки 35% бюллетеней лидировал глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион.По законодательству победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей.Участие в голосовании на президентских выборах в Румынии приняли более 11,6 миллиона граждан, что составляет 64,7% от общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центрального избирательного бюро (ЦИБ) страны. На момент закрытия избирательных участков в общей сложности проголосовал 11 639 301 избиратель.Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона человек – рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек.Министерство иностранных дел Румынии опровергло появившиеся в информационном пространстве сообщения о фальсификациях на избирательных участках за рубежом во время второго тура президентских выборов, сообщила пресс-служба ведомства.Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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румыния, новости, выборы, политика, в мире
Мэр Бухареста вышел на первое место на выборах президента Румынии
На выборах президента Румынии на первое место вышел мэр Бухареста
21:52 18.05.2025 (обновлено: 23:02 18.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Мэр Бухареста Никушор Дан вышел на первое место во втором туре выборов президента Румынии с 54,22% голосов, опередив главу оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона, у которого 45,78% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 95% голосов, пишет РИА Новости.
Ранее после обработки 35% бюллетеней
лидировал глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион.
По законодательству победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей.
Участие в голосовании на президентских выборах в Румынии приняли более 11,6 миллиона граждан, что составляет 64,7% от общего числа избирателей, свидетельствуют данные Центрального избирательного бюро (ЦИБ) страны. На момент закрытия избирательных участков в общей сложности проголосовал 11 639 301 избиратель.
Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона человек – рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек.
Министерство иностранных дел Румынии опровергло появившиеся в информационном пространстве сообщения о фальсификациях на избирательных участках за рубежом во время второго тура президентских выборов, сообщила пресс-служба ведомства.
Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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