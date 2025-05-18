Когда бутылка на окне пожароопасна: эксперт предупредил о рисках
Причиной пожара в доме могут стать оставленные на окне стеклянные или пластиковые бутылки
09:16 18.05.2025 (обновлено: 09:26 18.05.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБытовой огнетушитель
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Бутылка с водой, оставленная на подоконнике, может стать причиной пожара в доме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
По его словам, на время жаркого сезона следует перестать оставлять на подоконнике бутылки с водой, причем даже пластиковые, если была такая привычка.
"Люди ставят на окно бутылку с водой – пластмассовую, казалось бы. Но вода в этом случае является лупой, собирает солнечные лучи, и они могут оставить концентрические обуглившиеся борозды: вот как солнце идет по небосклону, так постепенно подоконник и выжигает", – предупредил Артамонов.
Если при этом рядом будет находиться легко воспламеняющееся вещество, например, какая-то бумажка, то "солнечная вода" ее подожжет. Также легко могут загореться штора, тюль.
"Поэтому заботимся о своей собственной безопасности", – призвал эксперт.
Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что более 60 процентов пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги.
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