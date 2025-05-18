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Когда бутылка на окне пожароопасна: эксперт предупредил о рисках - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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https://crimea.ria.ru/20250518/kogda-butylka-na-okne-pozharoopasna-ekspert-predupredil-o-riskakh-1145512540.html
Когда бутылка на окне пожароопасна: эксперт предупредил о рисках
Когда бутылка на окне пожароопасна: эксперт предупредил о рисках - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Когда бутылка на окне пожароопасна: эксперт предупредил о рисках
Бутылка с водой, оставленная на подоконнике, может стать причиной пожара в доме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер регионального... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T09:16
2025-05-18T09:26
радио "спутник в крыму"
юрий артамонов
совет эксперта
безопасность
пожар в соборе парижской богоматери
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Бутылка с водой, оставленная на подоконнике, может стать причиной пожара в доме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.По его словам, на время жаркого сезона следует перестать оставлять на подоконнике бутылки с водой, причем даже пластиковые, если была такая привычка.Если при этом рядом будет находиться легко воспламеняющееся вещество, например, какая-то бумажка, то "солнечная вода" ее подожжет. Также легко могут загореться штора, тюль."Поэтому заботимся о своей собственной безопасности", – призвал эксперт.Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что более 60 процентов пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточатВ Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧСПодрядчик возместит ущерб за пожар в девятиэтажке в Симферополе
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юрий артамонов, совет эксперта, безопасность, пожар в соборе парижской богоматери, происшествия, общество
Когда бутылка на окне пожароопасна: эксперт предупредил о рисках

Причиной пожара в доме могут стать оставленные на окне стеклянные или пластиковые бутылки

09:16 18.05.2025 (обновлено: 09:26 18.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБытовой огнетушитель
Бытовой огнетушитель - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Бутылка с водой, оставленная на подоконнике, может стать причиной пожара в доме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
По его словам, на время жаркого сезона следует перестать оставлять на подоконнике бутылки с водой, причем даже пластиковые, если была такая привычка.

"Люди ставят на окно бутылку с водой – пластмассовую, казалось бы. Но вода в этом случае является лупой, собирает солнечные лучи, и они могут оставить концентрические обуглившиеся борозды: вот как солнце идет по небосклону, так постепенно подоконник и выжигает", – предупредил Артамонов.

Если при этом рядом будет находиться легко воспламеняющееся вещество, например, какая-то бумажка, то "солнечная вода" ее подожжет. Также легко могут загореться штора, тюль.
"Поэтому заботимся о своей собственной безопасности", – призвал эксперт.
Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что более 60 процентов пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги.
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Радио "Спутник в Крыму"Юрий АртамоновСовет экспертаБезопасностьПожар в соборе Парижской БогоматериПроисшествияОбщество
 
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