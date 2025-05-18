https://crimea.ria.ru/20250518/kogda-butylka-na-okne-pozharoopasna-ekspert-predupredil-o-riskakh-1145512540.html

Когда бутылка на окне пожароопасна: эксперт предупредил о рисках

Когда бутылка на окне пожароопасна: эксперт предупредил о рисках - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Когда бутылка на окне пожароопасна: эксперт предупредил о рисках

Бутылка с водой, оставленная на подоконнике, может стать причиной пожара в доме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер регионального... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T09:16

2025-05-18T09:16

2025-05-18T09:26

радио "спутник в крыму"

юрий артамонов

совет эксперта

безопасность

пожар в соборе парижской богоматери

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Бутылка с водой, оставленная на подоконнике, может стать причиной пожара в доме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.По его словам, на время жаркого сезона следует перестать оставлять на подоконнике бутылки с водой, причем даже пластиковые, если была такая привычка.Если при этом рядом будет находиться легко воспламеняющееся вещество, например, какая-то бумажка, то "солнечная вода" ее подожжет. Также легко могут загореться штора, тюль."Поэтому заботимся о своей собственной безопасности", – призвал эксперт.Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Александр Козинец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что более 60 процентов пожаров в Крыму вызваны неосторожным обращением с огнем, а 11% – это поджоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточатВ Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧСПодрядчик возместит ущерб за пожар в девятиэтажке в Симферополе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий артамонов, совет эксперта, безопасность, пожар в соборе парижской богоматери, происшествия, общество