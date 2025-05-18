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Карусель: чего ждать от погоды в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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Карусель: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
Карусель: чего ждать от погоды в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Карусель: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
Погода в Крыму на неделе будет меняться день ото дня, как карусель, предлагая то прохладу и дожди, то ясное небо и тепло. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T19:45
2025-05-18T19:45
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
прогноз
новости крыма
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Погода в Крыму на неделе будет очень переменчивой – прогноз
Погода в Крыму на неделе будет очень переменчивой – прогноз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму на неделе будет меняться день ото дня, как карусель, предлагая то прохладу и дожди, то ясное небо и тепло. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.После сырых выходных в ночь на понедельник инициативу перехватит северное крыло антициклона и станет ясно, при этом воздух остынет до +5...+10."Днем за счет интенсивного притока энергии солнца воздух будет прогреваться до +18...+23 градусов. Юго-западная тяга ветров сохранится достаточно плотная: 5 – 10 м/с, а в порывах скорость ветра может достигать 16 м/с", – сказал эксперт.Но уже во вторник идиллия снова закончится с приходом холодного фронта. Температура ночью будет варьироваться от +7 до +12 градусов, а днем ощутимо посвежеет: +13...+18."И прошумят интенсивные ливни. Будет до 11 литров дождевой воды на метр квадратный, например, в Симферополе", – отметил Тишковец.В среду в тылу циклона осадки примут локальный характер. Температура воздуха под утро составит +6...+11, а днем поднимется до +15...+20 градусов."В четверг опять антициклон перехватывает позиции – распогодится, будет солнечно. Ночью +7...+12. А день за счет устойчивых южных ветров порадует крымчан хорошим теплом от +20 до +25 градусов", – прогнозирует эксперт.Под финал недели – в пятницу, субботу и воскресенье – в основном будет относительно солнечная и сухая погода, полагает специалист."По ночам столбики термометров будут колебаться от +7 до +12 градусов. В выходные даже может +8...+13 ночью, а днем +20.. +25 или +19...+24 за счет натекания облачности к субботе и воскресенью. Но в любом случае это уже подготовка в атмосфере к грядущему летнему сезону", – подытожил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли возвратных заморозков в Крыму во второй половине маяКакие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потеплениеИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, прогноз, новости крыма
Карусель: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

Неустойчивая погода в Крыму ожидается на следующей неделе – ФОБОС

19:45 18.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСолнце в тучах
Солнце в тучах - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Погода в Крыму на неделе будет меняться день ото дня, как карусель, предлагая то прохладу и дожди, то ясное небо и тепло. Таким прогнозом в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
Погода в Крыму на неделе будет очень переменчивой – прогноз
19:45
"Погода на следующей неделе будет как карусель: то солнце, то дождь, то ухудшение, то улучшение – очень неустойчивая", – предупредил Тишковец.
После сырых выходных в ночь на понедельник инициативу перехватит северное крыло антициклона и станет ясно, при этом воздух остынет до +5...+10.
"Днем за счет интенсивного притока энергии солнца воздух будет прогреваться до +18...+23 градусов. Юго-западная тяга ветров сохранится достаточно плотная: 5 – 10 м/с, а в порывах скорость ветра может достигать 16 м/с", – сказал эксперт.
Но уже во вторник идиллия снова закончится с приходом холодного фронта. Температура ночью будет варьироваться от +7 до +12 градусов, а днем ощутимо посвежеет: +13...+18.
"И прошумят интенсивные ливни. Будет до 11 литров дождевой воды на метр квадратный, например, в Симферополе", – отметил Тишковец.
В среду в тылу циклона осадки примут локальный характер. Температура воздуха под утро составит +6...+11, а днем поднимется до +15...+20 градусов.
"В четверг опять антициклон перехватывает позиции – распогодится, будет солнечно. Ночью +7...+12. А день за счет устойчивых южных ветров порадует крымчан хорошим теплом от +20 до +25 градусов", – прогнозирует эксперт.
Под финал недели – в пятницу, субботу и воскресенье – в основном будет относительно солнечная и сухая погода, полагает специалист.
"По ночам столбики термометров будут колебаться от +7 до +12 градусов. В выходные даже может +8...+13 ночью, а днем +20.. +25 или +19...+24 за счет натекания облачности к субботе и воскресенью. Но в любом случае это уже подготовка в атмосфере к грядущему летнему сезону", – подытожил Тишковец.
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