https://crimea.ria.ru/20250518/kakim-budet-leto-2025-v-krymu-1146396052.html

Каким будет лето 2025 в Крыму

Каким будет лето 2025 в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Каким будет лето 2025 в Крыму

Лето 2025 в Крыму обещает быть не таким жарким, как в прошлом году, при этом не исключены разного рода температурные аномалии. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T08:47

2025-05-18T08:47

2025-05-18T14:42

радио "спутник в крыму"

игорь вахрушев

климат

погода

погода в крыму

прогноз

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139018758_0:230:2901:1862_1920x0_80_0_0_da1b4f9a0790e0aec68bb93ee29d2b48.jpg

Игорь Вахрушев - каким будет лето 2025 в Крыму Игорь Вахрушев - каким будет лето 2025 в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Лето 2025 в Крыму обещает быть не таким жарким, как в прошлом году, при этом не исключены разного рода температурные аномалии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, сопутствующие глобальному изменению климата температурные аномалии не являются закономерностью, поэтому нет оснований полагать, что нынешнее лето будет еще жарче, чем предыдущее.При этом он отметил, что менее жарким оно будет по температурным показателям, но по общему впечатлению и ощущениям может и не уступать лету 2024 года."Как оно будет ощущаться населением, сказать сложно. Но лето прям холодным не будет – оно будет крымским и будет способствовать купально-пляжной рекреации", – уточнил Вахрушев.Скачки температуры при этом на протяжении всего лета возможны как вверх, так и вниз, заметил ученый. Но аномалии, которые могли бы вывести туристическую отрасль Крыма на несколько недель из работы, вряд ли возможны, считает он.А следовательно, вступит лето в свои права в Крыму, скорее всего, несколько позже, чем это было раньше на протяжении десятилетий, что уже тоже становится тенденцией, заметил он."Но уже сейчас солнечные дни стоят, очень хорошо прогревается море, и оно может прогреться к началу купального сезона. А потом, когда начнут подниматься температуры, рекреация может войти в свою традиционную (климатическую) систему с ее 22 градусами температуры воды. Хотя гости и крымчане с 19 активно уже купаются, и это уже считается нормальным абсолютно", – заключил эксперт.Ранее Вахрушев предупредил, что летом 2025, как и весной, следует ожидать разного рода аномалий, в том числе экстремальных температур, причем не только в сторону их увеличения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму Погодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуострова "Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит

https://crimea.ria.ru/20250517/dozhd-s-peskom-proshel-v-krymu-v-chem-prichina-i-gde-zhdat-povtoreniya-1146506750.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь вахрушев, климат, погода, погода в крыму, прогноз, крым, новости крыма