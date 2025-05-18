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Каким будет лето 2025 в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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Каким будет лето 2025 в Крыму
Каким будет лето 2025 в Крыму - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Каким будет лето 2025 в Крыму
Лето 2025 в Крыму обещает быть не таким жарким, как в прошлом году, при этом не исключены разного рода температурные аномалии. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T08:47
2025-05-18T14:42
радио "спутник в крыму"
игорь вахрушев
климат
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Игорь Вахрушев - каким будет лето 2025 в Крыму
Игорь Вахрушев - каким будет лето 2025 в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Лето 2025 в Крыму обещает быть не таким жарким, как в прошлом году, при этом не исключены разного рода температурные аномалии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, сопутствующие глобальному изменению климата температурные аномалии не являются закономерностью, поэтому нет оснований полагать, что нынешнее лето будет еще жарче, чем предыдущее.При этом он отметил, что менее жарким оно будет по температурным показателям, но по общему впечатлению и ощущениям может и не уступать лету 2024 года."Как оно будет ощущаться населением, сказать сложно. Но лето прям холодным не будет – оно будет крымским и будет способствовать купально-пляжной рекреации", – уточнил Вахрушев.Скачки температуры при этом на протяжении всего лета возможны как вверх, так и вниз, заметил ученый. Но аномалии, которые могли бы вывести туристическую отрасль Крыма на несколько недель из работы, вряд ли возможны, считает он.А следовательно, вступит лето в свои права в Крыму, скорее всего, несколько позже, чем это было раньше на протяжении десятилетий, что уже тоже становится тенденцией, заметил он."Но уже сейчас солнечные дни стоят, очень хорошо прогревается море, и оно может прогреться к началу купального сезона. А потом, когда начнут подниматься температуры, рекреация может войти в свою традиционную (климатическую) систему с ее 22 градусами температуры воды. Хотя гости и крымчане с 19 активно уже купаются, и это уже считается нормальным абсолютно", – заключил эксперт.Ранее Вахрушев предупредил, что летом 2025, как и весной, следует ожидать разного рода аномалий, в том числе экстремальных температур, причем не только в сторону их увеличения.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму Погодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуострова "Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит
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игорь вахрушев, климат, погода, погода в крыму, прогноз, крым, новости крыма
Каким будет лето 2025 в Крыму

Лето 2025 в Крыму обещает быть прохладнее предыдущего – эксперт

08:47 18.05.2025 (обновлено: 14:42 18.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛюди плывут на сап-борде
Люди плывут на сап-борде - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Лето 2025 в Крыму обещает быть не таким жарким, как в прошлом году, при этом не исключены разного рода температурные аномалии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
Игорь Вахрушев - каким будет лето 2025 в Крыму
08:47
По словам Вахрушева, сопутствующие глобальному изменению климата температурные аномалии не являются закономерностью, поэтому нет оснований полагать, что нынешнее лето будет еще жарче, чем предыдущее.
"2024 год был самым жарким... Но в климатических системах нет таких закономерностей, чтобы вначале были какие-то аномальные температуры, и потом они продолжались весь следующий год. Есть откаты. То есть, скорее всего в целом в Северном полушарии и частично в Крыму лето будет менее жарким", – сказал Вахрушев.
При этом он отметил, что менее жарким оно будет по температурным показателям, но по общему впечатлению и ощущениям может и не уступать лету 2024 года.
"Как оно будет ощущаться населением, сказать сложно. Но лето прям холодным не будет – оно будет крымским и будет способствовать купально-пляжной рекреации", – уточнил Вахрушев.
Скачки температуры при этом на протяжении всего лета возможны как вверх, так и вниз, заметил ученый. Но аномалии, которые могли бы вывести туристическую отрасль Крыма на несколько недель из работы, вряд ли возможны, считает он.
"Но, видя аномалии в мае, можно сказать, что у нас летний, в том числе купальный сезон, будет немножко пролонгирован и сместится в сторону осени", – отметил Вахрушев.
А следовательно, вступит лето в свои права в Крыму, скорее всего, несколько позже, чем это было раньше на протяжении десятилетий, что уже тоже становится тенденцией, заметил он.
"Но уже сейчас солнечные дни стоят, очень хорошо прогревается море, и оно может прогреться к началу купального сезона. А потом, когда начнут подниматься температуры, рекреация может войти в свою традиционную (климатическую) систему с ее 22 градусами температуры воды. Хотя гости и крымчане с 19 активно уже купаются, и это уже считается нормальным абсолютно", – заключил эксперт.
Ранее Вахрушев предупредил, что летом 2025, как и весной, следует ожидать разного рода аномалий, в том числе экстремальных температур, причем не только в сторону их увеличения.
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