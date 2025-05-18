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Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией
Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией
Комиссия иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике утвердила законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве Москвы... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T16:07
2025-05-18T16:07
иран
россия
сотрудничество
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Комиссия иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике утвердила законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление члена парламентской комиссии Моджтабу Зарейи.В январе Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о стратегическом партнерстве с Ираном.Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.Если одна из сторон подвергнется нападению, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору. Кроме того, Россия и Иран подтверждают приверженность развитию военно-технического сотрудничества, рассматривают его как важную составляющую поддержания глобальной безопасности.Страны договорились тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений, воздерживаться от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних принудительных мер.Также Россия и Иран договорились взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, содействовать сотрудничеству СМИ двух стран для противодействия дезинформации и негативной пропаганде.Работа над новым договором велась с 2022 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что новый договор между Россией и Ираном не направлен против какой бы то ни было страны, носит конструктивный характер и нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы, надежно обеспечивать обороноспособность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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иран, россия, сотрудничество, новости, политика
Иран утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией

Комиссия парламента Ирана одобрила договор о партнерстве с Россией

16:07 18.05.2025
 
© Fotolia/ Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia/ Borna_Mir
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Комиссия иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике утвердила законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление члена парламентской комиссии Моджтабу Зарейи.
"Данный законопроект был одобрен без каких-либо возражений в комиссии по национальной безопасности и внешней политике меджлиса исламского совета (парламента – ред.)", – сказал Зарейи.
В январе Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о стратегическом партнерстве с Ираном.
Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
Если одна из сторон подвергнется нападению, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору. Кроме того, Россия и Иран подтверждают приверженность развитию военно-технического сотрудничества, рассматривают его как важную составляющую поддержания глобальной безопасности.
Страны договорились тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений, воздерживаться от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних принудительных мер.
Также Россия и Иран договорились взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, содействовать сотрудничеству СМИ двух стран для противодействия дезинформации и негативной пропаганде.
Работа над новым договором велась с 2022 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что новый договор между Россией и Ираном не направлен против какой бы то ни было страны, носит конструктивный характер и нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы, надежно обеспечивать обороноспособность.
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