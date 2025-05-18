https://crimea.ria.ru/20250518/esche-4-bespilotnika-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1146519094.html

Еще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью

Еще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Еще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T10:56

2025-05-18T10:56

2025-05-18T10:56

новости

обстрелы белгородской области

белгородская область

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/05/1145454124_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b2bc600b5d0fc57a700174f531ee64e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в период с 07.15 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 14 украинских БПЛА.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250518/pvo-sbila-nochyu-7-bespilotnikov-nad-dvumya-oblastyami-rossii-1146516585.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)