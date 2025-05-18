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Еще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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Еще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью
Еще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Еще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T10:56
2025-05-18T10:56
новости
обстрелы белгородской области
белгородская область
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в период с 07.15 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 14 украинских БПЛА.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Еще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью

ПВО сбила еще 4 БПЛА над Белгородской областью

10:56 18.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"С 08.20 до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в период с 07.15 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 14 украинских БПЛА.
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Работа ПВО
07:31
ПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России
 
НовостиОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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