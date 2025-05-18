https://crimea.ria.ru/20250518/esche-4-bespilotnika-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1146519094.html
Еще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью
Еще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Еще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T10:56
2025-05-18T10:56
2025-05-18T10:56
новости
обстрелы белгородской области
белгородская область
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в период с 07.15 до 08.20 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 14 украинских БПЛА.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250518/pvo-sbila-nochyu-7-bespilotnikov-nad-dvumya-oblastyami-rossii-1146516585.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Еще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областью
ПВО сбила еще 4 БПЛА над Белгородской областью