https://crimea.ria.ru/20250518/dozhdlivo-i-prokhladno-pogoda-v-krymu-18-maya-1146511533.html
Дождливо и прохладно: погода в Крыму 18 мая
Дождливо и прохладно: погода в Крыму 18 мая - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Дождливо и прохладно: погода в Крыму 18 мая
В воскресенье, 18 мая в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T00:01
2025-05-18T00:01
2025-05-18T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
общество
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136270019_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_406a7ac2eb451b88d4a200a73804ded2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье, 18 мая в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +17 до +19 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
судак
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136270019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80a8531aa50e15cbd7e77503bff83ed7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье, 18 мая в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14, днем +17…+22 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +17 до +19 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.