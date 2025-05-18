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Дождливо и прохладно: погода в Крыму 18 мая

Дождливо и прохладно: погода в Крыму 18 мая - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Дождливо и прохладно: погода в Крыму 18 мая

В воскресенье, 18 мая в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.05.2025

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2025-05-18T00:01

погода

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крымская погода

крымский гидрометцентр

общество

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье, 18 мая в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +17 до +19 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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