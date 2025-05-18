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Дождливо и прохладно: погода в Крыму 18 мая - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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Дождливо и прохладно: погода в Крыму 18 мая
Дождливо и прохладно: погода в Крыму 18 мая - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Дождливо и прохладно: погода в Крыму 18 мая
В воскресенье, 18 мая в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T00:01
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погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье, 18 мая в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +17 до +19 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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феодосия
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, общество, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория
Дождливо и прохладно: погода в Крыму 18 мая

Погода в Крыму 18 мая

00:01 18.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНепогода в Москве
Непогода в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье, 18 мая в Крыму ночью местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14, днем +17…+22 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +17...+19.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днем от +17 до +19 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождливо и прохладно: погода в Крыму 18 мая
00:00Какой сегодня праздник: 18 мая
21:56"Арктические" поручения Путина и дождь с песком в Крыму – главное за день
21:07"Мы не с Лондоном ведем переговоры": в РФ ответили на выпад Стармера
20:53Выросло число пострадавших в ДТП на Ялтинской трассе под Севастополем
20:16Законопроект о регулировании видеоигр в РФ могут принять в начале лета
19:56В Крыму стали реже воровать и чаще нарушать ПДД
19:31Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая
19:27В Феодосии выдали новые квартиры реабилитированным гражданам
19:03Четыре иномарки попали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь
18:55В Госдуме объяснили причины индексации тарифов ЖКХ с 1 июля
18:35Переговоры в Стамбуле и пошлины ЕС для Украины – главное за неделю
18:32Севастополь простился с освободителем Курской области морпехом Горячевым
18:03Создание Трансарктического коридора и развитие Арктики – поручения Путина
17:45В Севастополе непогода остановила паром
17:33У границ с Одесской областью произошло землетрясение магнитудой 4,2
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