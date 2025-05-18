https://crimea.ria.ru/20250518/chislennost-vsu-za-sutki-sokratilas-na-1245-boevikov-1146520585.html

Численность ВСУ за сутки сократилась на 1245 боевиков

Численность ВСУ за сутки сократилась на 1245 боевиков - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Численность ВСУ за сутки сократилась на 1245 боевиков

Российские военные на разных участках фронта продвинулись в глубину обороны противника и улучшили тактическое положение. За минувшие сутки ВСУ стали слабее,... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T13:03

2025-05-18T13:03

2025-05-18T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым.Российские военные на разных участках фронта продвинулись в глубину обороны противника и улучшили тактическое положение. За минувшие сутки ВСУ стали слабее, сократив свою численность еще на 1245 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье.Военнослужащие группировки "Север" поразили украинские силы возле Бессаловки, Рыжевки, Садков, Запселья, Юнаковки и Волфино Сумской области.На Харьковском направлении враг разбит близ Чугуновки, Отрадного, Волчанска и Василенково.На этом участке фронта ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, две боевые бронемашины, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" улучшив тактическое положение, поразили противника в районах населенных пунктов Колодезное, Двуречанское, Новоосиново, Кутьковка, Песчаное, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь ДНР."ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и "Анклав", а также три склада боеприпасов", - говорится в сводке.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Бойцы российской армии поразили боевиков киевского режима в окрестностях Северска, Серебрянки, Белой Горы, Плещеевки, Зари, Александро-Калиново, Зализнянского, Клебан-Быка и Константиновки.Потери Украины на этой линии фронта достигли 200 военнослужащих. Также уничтожен итальянский бронетранспортер "Puma", боевую бронемашина, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Центр" еще больше продавили оборону противника. ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов: Полтавка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Попов Яр, Удачное, Ульяновка, Котлино, Зверево, Димитров и Красноармейск.Суточные невозвратные потери противника здесь достигли 420 боевиков. Кроме того, уничтожено семь бронемашин, в том числе американские и канадские, восемь пикапов, два орудия полевой артиллерии и израильский тактический радиолокационный комплекс обнаружения воздушных целей RADA. Украинские силы повержены в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное Донецкой Народной Республики и Березовое Днепропетровской области.Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили за сутки свыше 175 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Днепр"поразили силы неонацистского режима Зеленского возле Павловки, Каменского, Малой Токмачки, Новоданиловки Запорожской области, а также близ Понятовки и Токаревки Херсонской области."Уничтожены свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 американского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - рапортовали в российском оборонном ведомстве.Ранее в воскресенье сообщалось, что группировка "Восток" освободила населенный пункт Богатырь в ДНР. Днем ранее Украина потеряла еще 1345 боевиков за сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Крым - над полуостровом отработала ПВОЕще 4 беспилотника сбиты над Белгородской областьюПВО сбила ночью 7 беспилотников над двумя областями России

https://crimea.ria.ru/20250518/armiya-rossii-osvobodila-bogatyr-v-dnr-1146519896.html

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