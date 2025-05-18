https://crimea.ria.ru/20250518/armiya-rossii-osvobodila-bogatyr-v-dnr-1146519896.html
Мощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНР
Мощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНР - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Мощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНР
Группировка "Восток" освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T12:10
2025-05-18T12:10
2025-05-18T13:05
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне противника на южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью", - добавили в Минобороны.В ведомстве отметили, что на данном рубеже ВСУ рассчитывали остановить продвижение подразделений группировки "Восток".Кроме того, в сводке МО РФ указывается, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное Донецкой Народной Республики и Березовое Днепропетровской области."ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - отмечается в сводке оборонного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, всу (вооруженные силы украины), новости
Мощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНР
Армия России освободила Богатырь в ДНР
12:10 18.05.2025 (обновлено: 13:05 18.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
"Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне противника на южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью", - добавили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что на данном рубеже ВСУ рассчитывали остановить продвижение подразделений группировки "Восток".
Кроме того, в сводке МО РФ указывается, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное Донецкой Народной Республики и Березовое Днепропетровской области.
"ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - отмечается в сводке оборонного ведомства.
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