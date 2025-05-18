https://crimea.ria.ru/20250518/armiya-rossii-osvobodila-bogatyr-v-dnr-1146519896.html

Мощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНР

Мощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНР - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Мощный укрепрайон и логистический узел: Россия освободила Богатырь в ДНР

Группировка "Восток" освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T12:10

2025-05-18T12:10

2025-05-18T13:05

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" освободила населенный пункт Богатырь в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне противника на южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью", - добавили в Минобороны.В ведомстве отметили, что на данном рубеже ВСУ рассчитывали остановить продвижение подразделений группировки "Восток".Кроме того, в сводке МО РФ указывается, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное Донецкой Народной Республики и Березовое Днепропетровской области."ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - отмечается в сводке оборонного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250518/chislennost-vsu-za-sutki-sokratilas-na-1245-boevikov-1146520585.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), армия и флот, всу (вооруженные силы украины), новости