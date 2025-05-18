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7 авиабомб JDAM и 75 беспилотников сбила российская ПВО - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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7 авиабомб JDAM и 75 беспилотников сбила российская ПВО
7 авиабомб JDAM и 75 беспилотников сбила российская ПВО - РИА Новости Крым, 18.05.2025
7 авиабомб JDAM и 75 беспилотников сбила российская ПВО
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили семь 7 авиабомб JDAM и 75 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T13:17
2025-05-18T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили семь 7 авиабомб JDAM и 75 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в воскресенье.Кроме того, авиация и ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили военный аэродром, склады боеприпасов и горючего, места хранения беспилотников ВСУ, радиолокационные станции и пункты временной дислокации подразделений противника, в том числе и иностранных наемников в 139 районах, отметили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57 591 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 384 танка , а также тысячи единиц другой техники и вооружения врага.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Крымом отработала ПВО - сбиты три дрона ВСУ. Также российские средства ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Богатырь в ДНРЧисленность ВСУ за сутки сократилась на 1245 боевиковАрмия России получила новую партию истребителей Су-35С
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пво, министерство обороны рф, новости, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
7 авиабомб JDAM и 75 беспилотников сбила российская ПВО

Семь авиабомб JDAM и 75 беспилотников сбиты российской ПВО за сутки - Минобороны

13:17 18.05.2025 (обновлено: 13:19 18.05.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили семь 7 авиабомб JDAM и 75 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в воскресенье.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 75 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в воскресной сводке Минобороны РФ.
Кроме того, авиация и ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили военный аэродром, склады боеприпасов и горючего, места хранения беспилотников ВСУ, радиолокационные станции и пункты временной дислокации подразделений противника, в том числе и иностранных наемников в 139 районах, отметили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57 591 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 384 танка , а также тысячи единиц другой техники и вооружения врага.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Крымом отработала ПВО - сбиты три дрона ВСУ. Также российские средства ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями.
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