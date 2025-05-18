https://crimea.ria.ru/20250518/7-aviabomb-jdam-i-75-bespilotnikov-sbila-rossiyskaya-pvo-1146520856.html

7 авиабомб JDAM и 75 беспилотников сбила российская ПВО

7 авиабомб JDAM и 75 беспилотников сбила российская ПВО - РИА Новости Крым, 18.05.2025

7 авиабомб JDAM и 75 беспилотников сбила российская ПВО

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили семь 7 авиабомб JDAM и 75 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T13:17

2025-05-18T13:17

2025-05-18T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили семь 7 авиабомб JDAM и 75 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в воскресенье.Кроме того, авиация и ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили военный аэродром, склады боеприпасов и горючего, места хранения беспилотников ВСУ, радиолокационные станции и пункты временной дислокации подразделений противника, в том числе и иностранных наемников в 139 районах, отметили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57 591 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 384 танка , а также тысячи единиц другой техники и вооружения врага.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Крымом отработала ПВО - сбиты три дрона ВСУ. Также российские средства ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Богатырь в ДНРЧисленность ВСУ за сутки сократилась на 1245 боевиковАрмия России получила новую партию истребителей Су-35С

https://crimea.ria.ru/20250518/armiya-rossii-osvobodila-bogatyr-v-dnr-1146519896.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, новости, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)