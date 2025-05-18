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19 человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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19 человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке
19 человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке - РИА Новости Крым, 18.05.2025
19 человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке
По меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо - серьезно, сообщил... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T07:24
2025-05-18T07:24
нью-йорк
происшествия
корабль
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мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. По меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо - серьезно, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.Ранее издание New York Post сообщало, что парусное судно мексиканского флота с 277 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие.Власти города сообщили, что при столкновении мост не получил повреждений.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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нью-йорк, происшествия, корабль, в мире, новости , мост
19 человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке

Девятнадцать человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке - мэр

07:24 18.05.2025
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкБруклинский мост в Нью-Йорке
Бруклинский мост в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. По меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо - серьезно, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.
Ранее издание New York Post сообщало, что парусное судно мексиканского флота с 277 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие.
"Девятнадцать человек пострадали, четверо - серьезно", - заявил мэр на пресс-конференции.
Власти города сообщили, что при столкновении мост не получил повреждений.
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Нью-ЙоркПроисшествияКорабльВ миреНовостиМост
 
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