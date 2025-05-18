https://crimea.ria.ru/20250518/19-chelovek-postradali-pri-stolknovenii-korablya-s-mostom-v-nyu-yorke-1146516445.html

19 человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке

19 человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке - РИА Новости Крым, 18.05.2025

19 человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке

По меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо - серьезно, сообщил... РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T07:24

2025-05-18T07:24

2025-05-18T07:24

нью-йорк

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. По меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо - серьезно, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.Ранее издание New York Post сообщало, что парусное судно мексиканского флота с 277 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие.Власти города сообщили, что при столкновении мост не получил повреждений.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

нью-йорк

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк, происшествия, корабль, в мире, новости , мост