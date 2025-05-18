https://crimea.ria.ru/20250518/19-chelovek-postradali-pri-stolknovenii-korablya-s-mostom-v-nyu-yorke-1146516445.html
19 человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке
19 человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке - РИА Новости Крым, 18.05.2025
19 человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке
По меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо - серьезно, сообщил... РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T07:24
2025-05-18T07:24
2025-05-18T07:24
нью-йорк
происшествия
корабль
в мире
новости
мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/15/50/155046_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e59cfb95e94377b6cd57e363d67a9c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. По меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из них четверо - серьезно, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.Ранее издание New York Post сообщало, что парусное судно мексиканского флота с 277 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие.Власти города сообщили, что при столкновении мост не получил повреждений.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
нью-йорк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/15/50/155046_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f420b68098878549d22eb126b107bef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк, происшествия, корабль, в мире, новости , мост
19 человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке
Девятнадцать человек пострадали при столкновении корабля с мостом в Нью-Йорке - мэр