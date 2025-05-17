Рейтинг@Mail.ru
В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250517/v-shkole-alushty-priostanovili-rabotu-stolovoy-posle-gospitalizatsii-detey-1146503082.html
В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей
В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей - РИА Новости Крым, 17.05.2025
В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей
В школе №3 в Алуште остановили работу пищеблока после того, как пятеро учеников попали в больницу с расстройством и симптомами острого гастроэнтероколита. Об... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T09:28
2025-05-17T09:28
крым
алушта
минобраз крыма
общество
дети
еда
новости крыма
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111807/98/1118079853_0:302:3045:2015_1920x0_80_0_0_1c9eeb01d1a52b6d71fb003976de6bfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В школе №3 в Алуште остановили работу пищеблока после того, как пятеро учеников попали в больницу с расстройством и симптомами острого гастроэнтероколита. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма.По данным ведомства, результаты лабораторных исследований будут готовы 19-20 мая. В пятницу заместитель главы администрации Елена Сергеева сообщила, что ученики школы №3 в Алуште попали в больницу с расстройством. По итогам проверки пищеблока установлено, что все продукты были соответствующего качества, сертификаты качества на всю продукцию предоставлены. Республиканский Роспотребнадзор начал проверку.По данным минздрава Крыма, госпитализированы пять школьников. У двоих из них выявили симптомы острого гастроэнтероколита. Остальным троим детям также назначено амбулаторное лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111807/98/1118079853_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_18c66386060d414e102146f9b47485d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, минобраз крыма, общество, дети, еда, новости крыма, школа
В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей

В Алуште в школе №3 на время закрыли столовую после госпитализации детей с расстройством

09:28 17.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкШкола. Архивное фото
Школа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В школе №3 в Алуште остановили работу пищеблока после того, как пятеро учеников попали в больницу с расстройством и симптомами острого гастроэнтероколита. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма.
"В целях обеспечения безопасности школьников администрацией учреждения проведена дезинфекция всех помещений, а работа пищеблока временно приостановлена до получения заключений экспертов", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, результаты лабораторных исследований будут готовы 19-20 мая.
В пятницу заместитель главы администрации Елена Сергеева сообщила, что ученики школы №3 в Алуште попали в больницу с расстройством. По итогам проверки пищеблока установлено, что все продукты были соответствующего качества, сертификаты качества на всю продукцию предоставлены. Республиканский Роспотребнадзор начал проверку.
По данным минздрава Крыма, госпитализированы пять школьников. У двоих из них выявили симптомы острого гастроэнтероколита. Остальным троим детям также назначено амбулаторное лечение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымАлуштаМинобраз КрымаОбществодетиЕдаНовости КрымаШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Мальчик из России упал с 6-метровой высоты в отеле Египта и погиб
11:40Возможна ли встреча Путина и Зеленского – ответ Кремля
11:13Инцидент в Босфоре с сухогрузом из РФ: что с движением через пролив
10:54Новый Богдан Хмельницкий приведет Украину обратно к России – Константинов
10:29Акция "Ночь музеев": как она пройдет в Крыму
10:06Путин анонсировал проведение первого российского-арабского саммита в РФ
09:40Магнитная буря сегодня обрушилась на Землю
09:28В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей
09:13"Отложенное" лето: каким будет июнь в Крыму
08:44В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
08:06Суворовский дуб в Крыму поборется за звание дерева года в России
07:41Солнечный ветер может вызвать магнитные бури на Земле в выходные
07:06В Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая
00:00Какой сегодня праздник: 17 мая
23:12Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
22:56Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день
22:39Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США
22:38Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
22:23Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Лента новостейМолния