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В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей
В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей - РИА Новости Крым, 17.05.2025
В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей
В школе №3 в Алуште остановили работу пищеблока после того, как пятеро учеников попали в больницу с расстройством и симптомами острого гастроэнтероколита. Об... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T09:28
2025-05-17T09:28
2025-05-17T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В школе №3 в Алуште остановили работу пищеблока после того, как пятеро учеников попали в больницу с расстройством и симптомами острого гастроэнтероколита. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Крыма.По данным ведомства, результаты лабораторных исследований будут готовы 19-20 мая. В пятницу заместитель главы администрации Елена Сергеева сообщила, что ученики школы №3 в Алуште попали в больницу с расстройством. По итогам проверки пищеблока установлено, что все продукты были соответствующего качества, сертификаты качества на всю продукцию предоставлены. Республиканский Роспотребнадзор начал проверку.По данным минздрава Крыма, госпитализированы пять школьников. У двоих из них выявили симптомы острого гастроэнтероколита. Остальным троим детям также назначено амбулаторное лечение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, алушта, минобраз крыма, общество, дети, еда, новости крыма, школа
В школе Алушты приостановили работу столовой после госпитализации детей
В Алуште в школе №3 на время закрыли столовую после госпитализации детей с расстройством