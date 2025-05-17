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В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 17.05.2025
В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T17:45
2025-05-17T17:45
2025-05-17T17:45
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
погода в крыму
погода
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе из-за непогоды останавливается паром из Артбухты на Северную