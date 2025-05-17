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В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе непогода остановила паром - РИА Новости Крым, 17.05.2025
В Севастополе непогода остановила паром
В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T17:45
2025-05-17T17:45
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
погода в крыму
погода
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе непогода остановила паром

В Севастополе из-за непогоды останавливается паром из Артбухты на Северную

17:45 17.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа парома, который перевозит пассажиров на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Из-за неблагоприятных погодных условий паром на линии "Артиллерийская бухта - Северная" приостанавливает движение", - говорится в сообщении.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.
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СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаПогода в КрымуПогодаМорской транспорт
 
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