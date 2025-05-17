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В Крыму стали реже воровать и чаще нарушать ПДД

В Крыму стали реже воровать и чаще нарушать ПДД - РИА Новости Крым, 17.05.2025

В Крыму стали реже воровать и чаще нарушать ПДД

7,5 тысяч преступлений зарегистрировали в Крыму с начала года. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Крыма, в общей статистике снизилось число краж и... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T19:56

2025-05-17T19:56

2025-05-17T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. 7,5 тысяч преступлений зарегистрировали в Крыму с начала года. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Крыма, в общей статистике снизилось число краж и преступлений в отношении детей.По данным пресс-службы, за это время в республике почти на 8% снизилось число преступлений в общественных местах, на 17% - "пьяных" преступлений, и на 23% меньше преступлений, совершенных в наркотическом опьянении. На 8,2% сократилась статистика по преступлениям в отношении несовершеннолетних. Рецидивисты нарушали закон реже на 9%.Кроме того, почти на 39% реже в Крыму фиксировали факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, почти на 89% - изнасилований, на 2,4% реже случались кражи, на 0,2% - мошенничества и на 15,4% - факты незаконного завладения транспортными средствами. При этом нарушать правила дорожного движения крымчане стали чаще на 11,7 %.Еще 3511 преступлений с начала года совершено в Крыму против собственности – более половины случаев раскрыты.За три месяца 2025 года в Крыму было зарегистрировано 5,4 тысяч преступлений, а уровень раскрываемости составил 75,3%, сообщали ранее в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за год преступность снизилась на 9% - прокуратураПутин поручил усилить борьбу с киберпреступностьюВ России снизился уровень уличной и подростковой преступности - Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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