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В Крыму стали реже воровать и чаще нарушать ПДД
В Крыму стали реже воровать и чаще нарушать ПДД - РИА Новости Крым, 17.05.2025
В Крыму стали реже воровать и чаще нарушать ПДД
7,5 тысяч преступлений зарегистрировали в Крыму с начала года. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Крыма, в общей статистике снизилось число краж и... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T19:56
2025-05-17T19:56
2025-05-17T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. 7,5 тысяч преступлений зарегистрировали в Крыму с начала года. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Крыма, в общей статистике снизилось число краж и преступлений в отношении детей.По данным пресс-службы, за это время в республике почти на 8% снизилось число преступлений в общественных местах, на 17% - "пьяных" преступлений, и на 23% меньше преступлений, совершенных в наркотическом опьянении. На 8,2% сократилась статистика по преступлениям в отношении несовершеннолетних. Рецидивисты нарушали закон реже на 9%.Кроме того, почти на 39% реже в Крыму фиксировали факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, почти на 89% - изнасилований, на 2,4% реже случались кражи, на 0,2% - мошенничества и на 15,4% - факты незаконного завладения транспортными средствами. При этом нарушать правила дорожного движения крымчане стали чаще на 11,7 %.Еще 3511 преступлений с начала года совершено в Крыму против собственности – более половины случаев раскрыты.За три месяца 2025 года в Крыму было зарегистрировано 5,4 тысяч преступлений, а уровень раскрываемости составил 75,3%, сообщали ранее в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за год преступность снизилась на 9% - прокуратураПутин поручил усилить борьбу с киберпреступностьюВ России снизился уровень уличной и подростковой преступности - Путин
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новости крыма, прокуратура республики крым, крым, происшествия, статистика
В Крыму стали реже воровать и чаще нарушать ПДД
Прокуратура: 7,5 тысяч преступлений зарегистрировали в Крыму с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. 7,5 тысяч преступлений зарегистрировали в Крыму с начала года. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Крыма, в общей статистике снизилось число краж и преступлений в отношении детей.
"За 4 месяца 2025 года на территории Крыма зарегистрировано 7,5 тысяч преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляет 72%", - привели цифры в надзорном ведомстве.
По данным пресс-службы, за это время в республике почти на 8% снизилось число преступлений в общественных местах, на 17% - "пьяных" преступлений, и на 23% меньше преступлений, совершенных в наркотическом опьянении. На 8,2% сократилась статистика по преступлениям в отношении несовершеннолетних. Рецидивисты нарушали закон реже на 9%.
Кроме того, почти на 39% реже в Крыму фиксировали факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, почти на 89% - изнасилований, на 2,4% реже случались кражи, на 0,2% - мошенничества и на 15,4% - факты незаконного завладения транспортными средствами. При этом нарушать правила дорожного движения крымчане стали чаще на 11,7 %.
"Органами правоохраны выявлено 1383 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1124 факта их сбыта. Раскрываемость указанных преступлений составила 89%, сбыта – 84,6%", - добавили в прокуратуре.
Еще 3511 преступлений с начала года совершено в Крыму против собственности – более половины случаев раскрыты.
За три месяца 2025 года в Крыму было зарегистрировано 5,4 тысяч преступлений
, а уровень раскрываемости составил 75,3%, сообщали ранее в надзорном ведомстве.
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