https://crimea.ria.ru/20250517/v-kerchi-na-desyatkakh-ulits-otklyuchat-vodosnabzhenie-pochemu-na-skolko-1146509467.html
В Керчи на десятках улиц отключат водоснабжение: почему и на сколько
В Керчи на десятках улиц отключат водоснабжение: почему и на сколько - РИА Новости Крым, 17.05.2025
В Керчи на десятках улиц отключат водоснабжение: почему и на сколько
В Керчи в связи с ремонтом канализационного коллектора ограничат водоснабжение в домах на десятках улиц и в ближайших поселках. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T17:10
2025-05-17T17:10
2025-05-17T17:10
вода крыма
вода в крыму
крым
новости крыма
керчь
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/06/1145464746_0:191:3076:1922_1920x0_80_0_0_ffc005c5206bc6291c64aa54d0ffec1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Керчи в связи с ремонтом канализационного коллектора ограничат водоснабжение в домах на десятках улиц и в ближайших поселках. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода Крыма".В списке значатся порядка 30 улиц Керчи. В их числе:ул. Генерала Петрова, ул. Голощапова, ул. К. Алиева, ул. Лазо, ул. Войкова, ул. Софьи Перовской, ул. С. Разина, ул. Розы Люксембург, ул. 2-я Пятилетка, ул. 1-я Пятилетка, ул. Назаренко, ул. Отдельной Приморской Армии, ул. Энгельса, ул. Суворова, ул. 12 Апреля.А также: ул. Всесоюзная, ул. Славы, ул. Спартака, ул. Сакко, ул. Бардина, ул. Пушкаренко, ул. Московская, ул. Радио, ул. Ванцетти, пер. Веры Белик, ул. Казакова, ул. Сморжевского, ул. 1-го Мая, ул. Кирова.Кроме того, ограничения коснутся района 3-й Самострой, микрорайона Аджимушкай и прилегающих улиц п. Джаныкой – Каменка.Подвоз воды будет осуществляться по графику. Уточнить информаци. можно по телефону диспетчерской: +7 (978) 097-47-79Ранее сообщалось, что в Алуште летом будут ремонтировать канализационную станцию.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/06/1145464746_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_80b2abc353af5707eee486d9c43cec4a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода крыма, вода в крыму, крым, новости крыма, керчь, жкх, жкх крыма и севастополя
В Керчи на десятках улиц отключат водоснабжение: почему и на сколько
В Керчи без воды останутся десятки улиц из-за ремонта на канализационном коллекторе
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Керчи в связи с ремонтом канализационного коллектора ограничат водоснабжение в домах на десятках улиц и в ближайших поселках. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода Крыма".
"В связи с ремонтными работами на канализационном коллекторе 17 мая с 22-00 ориентировочно до 12-00 18 мая будет ограничено водоснабжение в бывшем Ленинском районе города", – предупредили в учреждении.
В списке значатся порядка 30 улиц Керчи. В их числе:
ул. Генерала Петрова, ул. Голощапова, ул. К. Алиева, ул. Лазо, ул. Войкова, ул. Софьи Перовской, ул. С. Разина, ул. Розы Люксембург, ул. 2-я Пятилетка, ул. 1-я Пятилетка, ул. Назаренко, ул. Отдельной Приморской Армии, ул. Энгельса, ул. Суворова, ул. 12 Апреля.
А также: ул. Всесоюзная, ул. Славы, ул. Спартака, ул. Сакко, ул. Бардина, ул. Пушкаренко, ул. Московская, ул. Радио, ул. Ванцетти, пер. Веры Белик, ул. Казакова, ул. Сморжевского, ул. 1-го Мая, ул. Кирова.
Кроме того, ограничения коснутся района 3-й Самострой, микрорайона Аджимушкай и прилегающих улиц п. Джаныкой – Каменка.
Подвоз воды будет осуществляться по графику. Уточнить информаци. можно по телефону диспетчерской: +7 (978) 097-47-79
Ранее сообщалось
, что в Алуште летом будут ремонтировать канализационную станцию.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: