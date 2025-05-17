https://crimea.ria.ru/20250517/v-kerchi-na-desyatkakh-ulits-otklyuchat-vodosnabzhenie-pochemu-na-skolko-1146509467.html

В Керчи на десятках улиц отключат водоснабжение: почему и на сколько

В Керчи на десятках улиц отключат водоснабжение: почему и на сколько - РИА Новости Крым, 17.05.2025

В Керчи на десятках улиц отключат водоснабжение: почему и на сколько

В Керчи в связи с ремонтом канализационного коллектора ограничат водоснабжение в домах на десятках улиц и в ближайших поселках. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T17:10

2025-05-17T17:10

2025-05-17T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Керчи в связи с ремонтом канализационного коллектора ограничат водоснабжение в домах на десятках улиц и в ближайших поселках. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода Крыма".В списке значатся порядка 30 улиц Керчи. В их числе:ул. Генерала Петрова, ул. Голощапова, ул. К. Алиева, ул. Лазо, ул. Войкова, ул. Софьи Перовской, ул. С. Разина, ул. Розы Люксембург, ул. 2-я Пятилетка, ул. 1-я Пятилетка, ул. Назаренко, ул. Отдельной Приморской Армии, ул. Энгельса, ул. Суворова, ул. 12 Апреля.А также: ул. Всесоюзная, ул. Славы, ул. Спартака, ул. Сакко, ул. Бардина, ул. Пушкаренко, ул. Московская, ул. Радио, ул. Ванцетти, пер. Веры Белик, ул. Казакова, ул. Сморжевского, ул. 1-го Мая, ул. Кирова.Кроме того, ограничения коснутся района 3-й Самострой, микрорайона Аджимушкай и прилегающих улиц п. Джаныкой – Каменка.Подвоз воды будет осуществляться по графику. Уточнить информаци. можно по телефону диспетчерской: +7 (978) 097-47-79Ранее сообщалось, что в Алуште летом будут ремонтировать канализационную станцию.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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