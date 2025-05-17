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В Керчи на десятках улиц отключат водоснабжение: почему и на сколько - РИА Новости Крым, 17.05.2025
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В Керчи на десятках улиц отключат водоснабжение: почему и на сколько
В Керчи на десятках улиц отключат водоснабжение: почему и на сколько - РИА Новости Крым, 17.05.2025
В Керчи на десятках улиц отключат водоснабжение: почему и на сколько
В Керчи в связи с ремонтом канализационного коллектора ограничат водоснабжение в домах на десятках улиц и в ближайших поселках. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода... РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T17:10
2025-05-17T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Керчи в связи с ремонтом канализационного коллектора ограничат водоснабжение в домах на десятках улиц и в ближайших поселках. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода Крыма".В списке значатся порядка 30 улиц Керчи. В их числе:ул. Генерала Петрова, ул. Голощапова, ул. К. Алиева, ул. Лазо, ул. Войкова, ул. Софьи Перовской, ул. С. Разина, ул. Розы Люксембург, ул. 2-я Пятилетка, ул. 1-я Пятилетка, ул. Назаренко, ул. Отдельной Приморской Армии, ул. Энгельса, ул. Суворова, ул. 12 Апреля.А также: ул. Всесоюзная, ул. Славы, ул. Спартака, ул. Сакко, ул. Бардина, ул. Пушкаренко, ул. Московская, ул. Радио, ул. Ванцетти, пер. Веры Белик, ул. Казакова, ул. Сморжевского, ул. 1-го Мая, ул. Кирова.Кроме того, ограничения коснутся района 3-й Самострой, микрорайона Аджимушкай и прилегающих улиц п. Джаныкой – Каменка.Подвоз воды будет осуществляться по графику. Уточнить информаци. можно по телефону диспетчерской: +7 (978) 097-47-79Ранее сообщалось, что в Алуште летом будут ремонтировать канализационную станцию.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отключат газ в шести селах под Симферополем
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В Керчи на десятках улиц отключат водоснабжение: почему и на сколько

В Керчи без воды останутся десятки улиц из-за ремонта на канализационном коллекторе

17:10 17.05.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В Керчи в связи с ремонтом канализационного коллектора ограничат водоснабжение в домах на десятках улиц и в ближайших поселках. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода Крыма".
"В связи с ремонтными работами на канализационном коллекторе 17 мая с 22-00 ориентировочно до 12-00 18 мая будет ограничено водоснабжение в бывшем Ленинском районе города", – предупредили в учреждении.
В списке значатся порядка 30 улиц Керчи. В их числе:
ул. Генерала Петрова, ул. Голощапова, ул. К. Алиева, ул. Лазо, ул. Войкова, ул. Софьи Перовской, ул. С. Разина, ул. Розы Люксембург, ул. 2-я Пятилетка, ул. 1-я Пятилетка, ул. Назаренко, ул. Отдельной Приморской Армии, ул. Энгельса, ул. Суворова, ул. 12 Апреля.
А также: ул. Всесоюзная, ул. Славы, ул. Спартака, ул. Сакко, ул. Бардина, ул. Пушкаренко, ул. Московская, ул. Радио, ул. Ванцетти, пер. Веры Белик, ул. Казакова, ул. Сморжевского, ул. 1-го Мая, ул. Кирова.
Кроме того, ограничения коснутся района 3-й Самострой, микрорайона Аджимушкай и прилегающих улиц п. Джаныкой – Каменка.
Подвоз воды будет осуществляться по графику. Уточнить информаци. можно по телефону диспетчерской: +7 (978) 097-47-79
Ранее сообщалось, что в Алуште летом будут ремонтировать канализационную станцию.
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