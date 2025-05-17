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В Алуште простились с героем СВО Михаилом Овсянниковым

В Алуште простились с героем СВО Михаилом Овсянниковым - РИА Новости Крым, 17.05.2025

В Алуште простились с героем СВО Михаилом Овсянниковым

Жители Алушты в субботу простились с героем специальной военной операции Михаилом Овсянниковым. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T15:23

2025-05-17T15:23

2025-05-17T15:23

крым

алушта

галина огнева

утраты

участники сво

герои сво

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Жители Алушты в субботу простились с героем специальной военной операции Михаилом Овсянниковым. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.Михаил Сергеевич родился и вырос в Алуште. Учился в Приветненской школе и работал на предприятии совхоз-завода "Приветное". В сентябре 2024 года подписал контракт и по зову сердца отправился защищать Родину. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, галина огнева, утраты, участники сво, герои сво, общество, новости крыма