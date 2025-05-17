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В Алуште простились с героем СВО Михаилом Овсянниковым
В Алуште простились с героем СВО Михаилом Овсянниковым - РИА Новости Крым, 17.05.2025
В Алуште простились с героем СВО Михаилом Овсянниковым
Жители Алушты в субботу простились с героем специальной военной операции Михаилом Овсянниковым. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T15:23
2025-05-17T15:23
2025-05-17T15:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Жители Алушты в субботу простились с героем специальной военной операции Михаилом Овсянниковым. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.Михаил Сергеевич родился и вырос в Алуште. Учился в Приветненской школе и работал на предприятии совхоз-завода "Приветное". В сентябре 2024 года подписал контракт и по зову сердца отправился защищать Родину. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, алушта, галина огнева, утраты, участники сво, герои сво, общество, новости крыма
В Алуште простились с героем СВО Михаилом Овсянниковым
В Алуште проводили в последний путь героя СВО Михаила Овсянникова