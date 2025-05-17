Рейтинг@Mail.ru
Суворовский дуб в Крыму поборется за звание дерева года в России - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250517/suvorovskiy-dub-v-krymu-poboretsya-za-zvanie-dereva-goda-v-rossii-1146492132.html
Суворовский дуб в Крыму поборется за звание дерева года в России
Суворовский дуб в Крыму поборется за звание дерева года в России - РИА Новости Крым, 17.05.2025
Суворовский дуб в Крыму поборется за звание дерева года в России
РИА Новости Крым, 17.05.2025
2025-05-17T08:06
2025-05-17T08:06
крым
природа
белогорский район
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146491597_0:241:1100:860_1920x0_80_0_0_7f19c581da5e35f7599b8bc83f0830c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В конкурсе "Российское дерево года — 2025" Крым представляет Суворовский дуб, который растет в окрестностях Белой Скалы под Белогорском. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.Этот дуб занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву носит статус "Памятник живой природы", отметили в пресс-службе.Отдать свой голос за главное дерево России можно на сайте Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" до 1 августа. Суворовский дуб под номером 67, уточняется в Telegram-канале.Большое раскидистое дерево, несмотря на рассказы некоторых экскурсоводов, не видело великого полководца, но точно произведет впечатление на ваших детей своими размерами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По шоссе императоров сквозь лес: экскурсия по нацпарку "Крымский"В розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду СимферополяНа уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионов
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146491597_0:198:1100:1023_1920x0_80_0_0_99ed7f4fd1c094732a2a5cde4af6ee39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, природа, белогорский район, общество, новости крыма
Суворовский дуб в Крыму поборется за звание дерева года в России

Суворовский дуб в Крыму участвует в конкурсе "Российское дерево года — 2025"

08:06 17.05.2025
 
© Правительство Республик КрымСуворовский дуб в Крыму
Суворовский дуб в Крыму
© Правительство Республик Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В конкурсе "Российское дерево года — 2025" Крым представляет Суворовский дуб, который растет в окрестностях Белой Скалы под Белогорском. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.
Этот дуб занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву носит статус "Памятник живой природы", отметили в пресс-службе.
"Дерево произрастает вблизи села Яблочное Белогорского района и является местной достопримечательностью. Его возраст — 195 лет, а для того, чтобы охватить могучий дуб высотой 18 метров, понадобится несколько человек, ведь окружность его ствола составляет более 10 метров", - говорится в сообщении.
Отдать свой голос за главное дерево России можно на сайте Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" до 1 августа. Суворовский дуб под номером 67, уточняется в Telegram-канале.
Большое раскидистое дерево, несмотря на рассказы некоторых экскурсоводов, не видело великого полководца, но точно произведет впечатление на ваших детей своими размерами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
По шоссе императоров сквозь лес: экскурсия по нацпарку "Крымский"
В розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду Симферополя
На уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионов
 
КрымПриродаБелогорский районОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:06Суворовский дуб в Крыму поборется за звание дерева года в России
07:41Солнечный ветер может вызвать магнитные бури на Земле в выходные
07:06В Крыму вырос спрос на посуточное жилье: что выбирают туристы летом 2025
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму 17 мая
00:00Какой сегодня праздник: 17 мая
23:12Голоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
22:56Переговоры в Стамбуле и отравление школьников в Крыму – главное за день
22:39Переговоры в Стамбуле стали тактической победой России, признали в США
22:38Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
22:23Воздушная тревога объявлена в Севастополе
21:56На железнодорожном вокзале Симферополя проверили таксистов
21:39Грозил расправой и суицидом: в Крыму дважды за ночь ловили приезжего
21:14Севастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водовода
20:51В Севастополе простились с героями СВО Свечниковым и Волочковым
20:33Распространение "острой кишечной инфекции" через газировку – новый фейк
20:16Ситуация с пылью критичная: в Бахчисарае остановили цементный завод
20:01В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты
19:46Дожди с грозой и температура ниже нормы: погода в Крыму на выходных
19:28Русские всегда приходят за своим – Мединский о переговорах в Стамбуле
19:09У школьников из Алушты симптомы острого гастроэнтероколита – минздрав
Лента новостейМолния