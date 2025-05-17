https://crimea.ria.ru/20250517/suvorovskiy-dub-v-krymu-poboretsya-za-zvanie-dereva-goda-v-rossii-1146492132.html

Суворовский дуб в Крыму поборется за звание дерева года в России

Суворовский дуб в Крыму поборется за звание дерева года в России - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Суворовский дуб в Крыму поборется за звание дерева года в России

РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T08:06

2025-05-17T08:06

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крым

природа

белогорский район

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В конкурсе "Российское дерево года — 2025" Крым представляет Суворовский дуб, который растет в окрестностях Белой Скалы под Белогорском. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.Этот дуб занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву носит статус "Памятник живой природы", отметили в пресс-службе.Отдать свой голос за главное дерево России можно на сайте Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" до 1 августа. Суворовский дуб под номером 67, уточняется в Telegram-канале.Большое раскидистое дерево, несмотря на рассказы некоторых экскурсоводов, не видело великого полководца, но точно произведет впечатление на ваших детей своими размерами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По шоссе императоров сквозь лес: экскурсия по нацпарку "Крымский"В розово-сиреневых тонах – сакура и сирень зацвели в ботсаду СимферополяНа уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, природа, белогорский район, общество, новости крыма