Суворовский дуб в Крыму поборется за звание дерева года в России
Суворовский дуб в Крыму участвует в конкурсе "Российское дерево года — 2025"
© Правительство Республик КрымСуворовский дуб в Крыму
© Правительство Республик Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В конкурсе "Российское дерево года — 2025" Крым представляет Суворовский дуб, который растет в окрестностях Белой Скалы под Белогорском. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Республики Крым.
Этот дуб занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву носит статус "Памятник живой природы", отметили в пресс-службе.
"Дерево произрастает вблизи села Яблочное Белогорского района и является местной достопримечательностью. Его возраст — 195 лет, а для того, чтобы охватить могучий дуб высотой 18 метров, понадобится несколько человек, ведь окружность его ствола составляет более 10 метров", - говорится в сообщении.
Отдать свой голос за главное дерево России можно на сайте Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" до 1 августа. Суворовский дуб под номером 67, уточняется в Telegram-канале.
Большое раскидистое дерево, несмотря на рассказы некоторых экскурсоводов, не видело великого полководца, но точно произведет впечатление на ваших детей своими размерами.
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