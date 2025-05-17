https://crimea.ria.ru/20250517/sozdanie-transarkticheskogo-koridora-i-razvitie-arktiki--porucheniya-putina-1146510236.html

Создание Трансарктического коридора и развитие Арктики – поручения Путина

Создание Трансарктического коридора и развитие Арктики – поручения Путина - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Создание Трансарктического коридора и развитие Арктики – поручения Путина

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам поездки в Мурманск в марте. Документ, опубликованный на сайте Кремля, содержит подробные меры... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T18:03

2025-05-17T18:03

2025-05-17T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам поездки в Мурманск в марте. Документ, опубликованный на сайте Кремля, содержит подробные меры по развитию Арктической зоны РФ, в том числе предполагает формирование модели Трансарктического транспортного коридора, строительство новых атомных ледоколов и верфей, сотрудничество с иностранными партнерами и повышение качества жизни и работы в регионе.Трансарктический транспортный коридорПрезидент поручил утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора (Санкт-Петербург – Мурманск – Архангельск – Владивосток).В частности, российский лидер поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического транспортного коридора и обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года, определив необходимые источники финансирования.Решение о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 поручено принять не позднее 2026 года.Отмечается, что для этого необходимо предусмотреть максимальное использование возможностей отечественных верфей и отечественного судового комплектующего оборудования, обеспечив господдержку строительства таких судов, а также их закупку и строительство за рубежом в случае отсутствия возможности их своевременной поставки отечественными судостроительными предприятиями.Для этого, в частности, поручено обеспечить с 2025 года создание отечественного дноуглубительного флота для работы в акваториях портов Трансарктического транспортного коридора.До сентября 2025 года президенту должны представить предложения по развитию и модернизации судостроительных и судоремонтных мощностей для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации судов, в том числе работающих на маршрутах Трансарктического транспортного коридора. Вопрос поручено рассмотреть с учетом строительства новых верфей, определив потенциальные места их размещения.Кроме того, президент поручил представить предложения по созданию орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "в количестве, необходимом для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в акватории Северного морского пути".Логистика и инфраструктураПрезидент поручил рассмотреть вопросы о строительстве малотоннажных пассажирских судов ледового класса для перевозки пассажиров в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне РФ к населенным пунктам, расположенным в труднодоступных местностях.Здесь же, по поручению президента, должны появиться посадочных площадок для грузовых беспилотных летательных аппаратов для доставки грузов.Также Путин поручил завершить разработку комплексных планов долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, выключив необходимые мероприятия в разделы национальных проектов.На инфраструктуру в населенных пунктах Арктики, где дислоцированы воинские формирования, президент поручил ежегодно выделять не менее 10 миллиардов рублей.В течение 2026–2028 гг. президент поручил выделить средства из федерального бюджета на проектирование и строительство объектов аварийно-спасательной инфраструктуры в Тикси (Якутия), Диксон и Хатанга (Красноярский край), Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) для размещения подразделений МЧС России, Росморречфлота, ФГБУ "Морская спасательная служба" и Федерального медико-биологического агентства России.Здоровье, жилье и бизнесПутин поручил выработать дополнительные механизмы финансирования расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера.А также с 1 января 2026 года обеспечить распространение программы "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе" на опорные населенные пункты Арктической зоны Российской Федерации."В целях развития сервисной экономики в населенных пунктах Арктической зоны Российской Федерации уточнить параметры программ поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе расширить список приоритетных отраслей экономики; выработать дополнительные механизмы финансирования расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера", – отмечается в документе.Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Мурманск состоялась 27 марта. В этот день российский лидер выступил на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика – территория диалога", где рассказал об интересах РФ в Арктике и оценил идею президента США Дональда Трампа выкупить Гренландию. Также Верховный главнокомандующий ВС РФ принял участие в торжественном спуске на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь" – первого штатного носителя крылатых гиперзвуковых ракет "Циркон", и поднялся на борт подлодки "Архангельск".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный контингент России в Арктике увеличат – Путин Путин предложил создать научный центр мониторинга многолетней мерзлоты Севастополь отметился в уникальной операции с вертолетами в Арктике

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, владимир путин (политик), новости, россия, экономика