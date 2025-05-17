https://crimea.ria.ru/20250517/solnechnyy-veter-mozhet-vyzvat-magnitnye-buri-na-zemle-v-vykhodnye-1146493130.html

Солнечный ветер может вызвать магнитные бури на Земле в выходные

Солнечный ветер может вызвать магнитные бури на Земле в выходные - РИА Новости Крым, 17.05.2025

Солнечный ветер может вызвать магнитные бури на Земле в выходные

В эти выходные, 17 и 18 мая, на Земле может ухудшиться геомагнитная обстановка. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 17.05.2025

2025-05-17T07:41

2025-05-17T07:41

2025-05-17T07:41

магнитные бури

солнце

космос

стихия

земля

новости

метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. В эти выходные, 17 и 18 мая, на Земле может ухудшиться геомагнитная обстановка. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По информации ученых, на текущий момент вероятность бурь на субботу и воскресенье пока составляет около 30-40% и еще около 30-40% приходится на вероятность геомагнитных возмущений."Существуют, впрочем, и сценарии, что магнитное поле сможет удержаться в зеленой зоне — примерно все те же 30-40 %. Более понятной картина станет завтра, когда начнется рост скорости ветра и станет ясно, как на это реагирует магнитное поле Земли", – объясняют ученые.Суммарная продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки может составить до 4-5 суток, добавили специалисты.Ранее сообщалось, что на Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка, которая может задеть Землю ориентировочно 16 мая.По оценкам ученых, на Солнце наблюдается системный рост активности. Как отметили специалисты, от линии Солнце-Земля место вспышки отстоит примерно на 70 градусов. Это считается достаточно безопасным расположением, но в случае крупного выброса массы Землю может задеть, ориентировочно - 16 мая. При этом направление движения вещества спрогнозировать пока невозможно.Больше всего от магнитных бурь страдают спутники на околоземных орбитах, которые обеспечивают интернет и геолокацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьМагнитные бури: прогноз на майМагнитные бури: как пережить – совет эксперта

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, космос, стихия, земля, новости, метеозависимость